Kabir Singh में शाहिद कपूर की जगह इस एक्टर को कास्ट करना चाहते थे संदीप रेड्डी वांगा, पहले नहीं थे श्योर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दो साल पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से दर्शकों का दिल जीतने के दो साल बाद,रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने धुरंधर (Dhurandhar) के साथ धमाकेदार वापसी की। उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन और लुक से सभी को चौंका दिया। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपने पहले कभी न देखे गए अवतार वाले रणवीर को जिसने भी देखा उनका मुरीद हो गया।

धुरंधर की दीवानगी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग पुरानी चीजें भी ढूंढ़कर ला रहे हैं। ऐसे में संदीप रेड्डी वांगा का एक पुराना इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उन्होंने रणवीर को कबीर सिंह में लेने की बात कही थी। इस इंटरव्यू पर नेटिजन्स की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस इंटरव्यू में निर्देशक ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था।

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

एक्टर ने क्या कहकर किया था मना?

रणवीर ने इसे डार्क मूवी कहकर ठुकरा दिया था। इसके बाद कबीर सिंह का रोल शाहिद कपूर के पास चला गया। कुछ साल पहले iDream Media को दिए एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कबीर सिंह के बारे में बात की थी, जो उनकी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी (2017) का रीमेक थी। फिल्म निर्माता ने बताया, “मुझे रीमेक के लिए मुंबई से लगातार कॉल आ रहे थे। पहले तो यह ऑफर रणवीर सिंह को दिया गया था। मैं उनके साथ फिल्म करना चाहता था। लेकिन आखिरकार उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय फिल्म उनके लिए बहुत डार्क थी।”

DHURANDHAR is built like a man who doesn’t talk much & carries a masculine spine.... DHURANDHAR The title fits because the film moves with dominance & fierce. The depiction is very clear with zero chaos. Music, performances, screenplay & direction are on the top. #AkshayKhanna… — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 20, 2025

शाहिद की फिल्में नहीं थी उतनी सफल

फिल्म में कियारा आडवाणी ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं शाहिद कपूर को ये रोल देने में संदीप श्योर नहीं थे। इस बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा, “शाहिद के पिछले रिकॉर्ड को लेकर चिंता थी। उनकी किसी भी सोलो फिल्म ने तब तक 100 करोड़ रुपये नहीं कमाए थे, उनका सबसे ज्यादा कलेक्शन 65 करोड़ रुपये था। लोग कहते थे कि 55 करोड़ रुपये, 65 करोड़ रुपये तेलुगु फिल्मों का बिजनेस होता है। ‘आप इस आदमी के साथ फिल्म क्यों कर रहे हैं? अगर रणवीर होते तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ज्यादा होता’। लेकिन मुझे शाहिद पर पूरा भरोसा था, वह एक शानदार अभिनेता हैं।”

