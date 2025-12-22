नाम एक, फिल्म अनेक... अक्षय कुमार से पहले अमिताभ बच्चन थे 'हेरा फेरी' में नंबर 1, सेम टाइटल पर बनीं ये फिल्में

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:28 AM (IST)

    सेम टाइटल से बनीं अलग फिल्में। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा में नाम यानी फिल्म के टाइटल की बहुत अहमियत है। कभी-कभी एक टाइटल फिल्म की किस्मत बदलने के लिए काफी होता है। यही वजह है कि कई बार मेकर्स पुराने टाइटल का इस्तेमाल करने से नहीं झिझकते हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में हैं जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनकी कहानी, दौर और सितारे एकदम अलग थे। 

    आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम से पहले भी फिल्में बन चुकी हैं।

    हेरा फेरी

    प्रियदर्शन निर्देशित हेरा फेरी (2000) क्लासिक कॉमेडी कल्ट है जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म इतनी सफल हुई है कि अभी तक इसके दो पार्ट बन चुके हैं और तीसरे की तैयारी चल रही है। शायद ही आपको मालूम हो कि इसी टाइटल से 70 के दशक में एक और मूवी बन चुकी है।

    यह फिल्म है हेरा फेरी (1976) जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म की कहानी अक्षय के मूवी प्लॉट से अलग है। इस फिल्म में अमिताभ-विनोद गलत लोगों से उनके पैसे ठगने का काम करते हैं। दोनों ही फिल्में काफी पॉपुलर हैं।

    बेशरम

    आपको क्या लगता है कि ऑन-स्क्रीन सिर्फ रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ही बेशरम बन चुके हैं? नहीं, इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी 'बेशरम' में काम किया था। रणबीर की मूवी 'बेशरम' 2013 में आई थी जो फ्लॉप रही थी। इसकी कहानी एक मकैनिक के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है।

    वहीं, अमिताभ बच्चन की 'बेशरम' की कहानी बदले की है जो अपने पिता पर लगाए हुए झूठे आरोपों का बदला लेने के लिए एढ़ी चोटी का दम लगा देता है। यह फिल्म एवरेज रही थी।

    दोस्ताना

    जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की दोस्ताना (2008) से पहले बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ताना (1980) दिखाई गई थी। नाम एक था, लेकिन कहानी अलग थी। 2000s की दोस्ताना में दो दोस्त गे कपल होने का नाटक करते हैं और एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं।

    वहीं, 70s की दोस्ताना में दिखाया गया कि कैसे दो दोस्त एक लड़की के प्यार में पड़ते हैं और उनकी दोस्ती यहीं से टूटने लगती है। कहानी मिलती-जुलती है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। दोनों ही फिल्में हिट रही थीं।

    शानदार

    साल 2015 में रिलीज हुई शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की शानदार बनने से ठीक 29 साल पहले संजीव कुमार ने सेम नाम से बनी फिल्म में काम किया था। दोनों फिल्मों की कहानी अलग-अलग है। संजीव कुमार की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वह अमीर से गरीब बन जाता है और उसकी जिंदगी संघर्ष से भर जाती है। वहीं, शाहिद की शानदार की कहानी एक वेडिंग प्लानर की है जो एक बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करती है। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थे।

    प्रियदर्शन की फिल्म हलचल एक क्लासिक कल्ट थी जो 2004 में रिलीज हुई थी। मगर सेम टाइटल से ठीक 9 साल पहले अजय देवगन ने भी मूवी (हलचल 1994) की थी। अक्षय खन्ना और करीना कपूर स्टारर हलचल एक कॉमेडी मूवी थी जिसकी कहानी दो दुश्मन परिवारों से आने वाले अंजलि और जय की है जो बदला लेने के लिए प्यार का नाटक करते हैं लेकिन आखिर में चीजें बदल जाती हैं। वहीं अजय देवगन की हलचल मूवी में एक एक्शन थ्रिलर है। यह फिल्म फ्लॉप रही थी।

    सिर्फ यही नहीं, कई और फिल्मों को सेम टाइटल से बनाया गया है जिसमें अग्निपथ और डॉन भी शामिल हैं। कुछ फिल्मों के टाइटल तो कई बार इस्तेमाल किया गया। 

