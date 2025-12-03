Language
    केबीसी के मंच से चमकेगा बिहार, अमिताभ बच्चन करेंगे मुखिया अनुराधा सिंह को सम्मानित

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    दरभंगा जिले की अनुराधा सिंह को 'कौन बनेगा करोड़पति' की टीम सम्मानित करेगी। अमिताभ बच्चन उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। अनुराधा स ...और पढ़ें

    केबीसी टीम के साथ मुखिया अनुराधा सिंह (दाएं से दूसरी)। सौ. स्वजन।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिले के अलीनगर प्रखंड के नरमा नवानगर पंचायत की दो बार निर्वाचित मुखिया अनुराधा सिंह को लोकप्रिय टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की टीम द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

    अमिताभ बच्चन व केबीसी टीम के सदस्य उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्रदान करेंगे

    इस विशेष समारोह में स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन और केबीसी टीम के सदस्य उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्रदान करेंगे। मुखिया अनुराधा सिंह ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि नरमा नयानगर पंचायत के हर नागरिक का है।

    मैं आज जिस मुकाम पर हूं, वह जनता के विश्वास, सहयोग और प्रेम का परिणाम है। पंचायत में पारदर्शिता, विकास और महिलाओं को सशक्त बनाने का जो संकल्प मैंने लिया था, उसे आगे भी और मजबूती से बढ़ाती रहूंगी।

    यह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी

    अमिताभ बच्चन जैसे महान व्यक्तित्व के हाथों सम्मानित होना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। यह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुखिया अनुराधा सिंह के पति और दरभंगा पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री संजय सिंह पप्पू सिंह ने कहा कि नरमा पंचायत की जनता ने हमेशा काम करने वाले जन प्रतिनिधि पर भरोसा किया है और अनुराधा सिंह ने इस विश्वास को अपने कार्यों से बार-बार साबित किया है।

    उनके पंचायत के विकास के माडल को अब राष्ट्रीय मंच से सराहना मिल रही है, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। नरमा पंचायत ने जिस तरह से विकास, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और आधारभूत सुविधाओं पर कार्य किया है, वह अब राष्ट्रीय मंच पर प्रेरणा के रूप में पेश किया जाएगा।