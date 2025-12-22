Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'फॉर्मूला कहना बेइज्जती है...', Dhurandhar की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर Vicky Kaushal का बड़ा बयान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:33 AM (IST)

    साल 2025 की पहली सफल मूवी छावा देने वाले विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की सफलता (Dhurandhar Success) पर रिएक्शन द ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर की सक्सेस पर बोले विक्की कौशल। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) स्टारर छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म थी जिसका रिकॉर्ड धुरंधर ने तोड़ दिया है। दिन-ब-दिन धुरंधर की कमाई आसमान छू रही है और इसकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस बीच विक्की ने फिल्म की सफलता पर अपनी राय दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।

    क्या है धुरंधर की सफलता का फॉर्मूला?

    धुरंधर की सफलता के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि क्या मेकर्स बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए देशभक्ति से भरी फिल्मों को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। हाल ही में विक्की कौशल से भी पूछा गया कि क्या देशभक्ति बॉक्स ऑफिस सक्सेस का फॉर्मूला है। इस पर विक्की ने इसे बेइज्जती बताई है। 

    देशभक्ति को फॉर्मूला बताने पर नाराज विक्की

    देशभक्ति को सक्सेस का फॉर्मूला बताने पर विक्की कौशल ने अपनी असहमति जाहिर की। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं हो सकती और इसे फॉर्मूला कहना इस भावना का अपमान है। देशभक्ति हमारी सच्चाई है, जिसे हम अपनी फिल्मों, साहित्य और खेल के जरिए दिखाते रहेंगे।"

    Vicky Kaushal

    देशभक्ति दिखाने पर विक्की को होता है गर्व

    विक्की कौशल ने आगे कहा, "यह वह तरीका है जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें अपने देश की विविधता, विरासत और सच्चाई पर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस बड़े पल का एक छोटा सा हिस्सा हूं जहां हम बिना किसी डर के ग्लोबल मैप पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।" 

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar में अपने रोल से खुश नहीं रियल लाइफ 'जमील जमाली', बोले- 'मेरे पास इतने पैसे नहीं वरना...'

    विक्की कौशल का वर्क फ्रंट

    छावा की सफलता के बाद विक्की कौशल इन दिनों बिग बैनर की फिल्म लव एंड वॉर (Love and War) की तैयारी कर रहे हैं जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

    यह भी पढ़ें- 'हवा में गायब हो गए', Dhurandhar को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने किया ऐसा पोस्ट, बोले- 'कोई कन्फ्यूजन...'