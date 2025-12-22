'फॉर्मूला कहना बेइज्जती है...', Dhurandhar की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर Vicky Kaushal का बड़ा बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) स्टारर छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म थी जिसका रिकॉर्ड धुरंधर ने तोड़ दिया है। दिन-ब-दिन धुरंधर की कमाई आसमान छू रही है और इसकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस बीच विक्की ने फिल्म की सफलता पर अपनी राय दी है।

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।

क्या है धुरंधर की सफलता का फॉर्मूला? धुरंधर की सफलता के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि क्या मेकर्स बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए देशभक्ति से भरी फिल्मों को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। हाल ही में विक्की कौशल से भी पूछा गया कि क्या देशभक्ति बॉक्स ऑफिस सक्सेस का फॉर्मूला है। इस पर विक्की ने इसे बेइज्जती बताई है।

देशभक्ति को फॉर्मूला बताने पर नाराज विक्की देशभक्ति को सक्सेस का फॉर्मूला बताने पर विक्की कौशल ने अपनी असहमति जाहिर की। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं हो सकती और इसे फॉर्मूला कहना इस भावना का अपमान है। देशभक्ति हमारी सच्चाई है, जिसे हम अपनी फिल्मों, साहित्य और खेल के जरिए दिखाते रहेंगे।"