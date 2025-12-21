Dhurandhar Worldwide Collection: घातक निकला धुरंधर! छावा का रिकॉर्ड तोड़ बनी 2025 की हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर वाकई बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर निकली। इस फिल्म का कारोबार आसमान छू रहा है। अभी आधा महीना ही बीता है और इसने कई सुपर-डुपर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में फास्टेस्ट 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन इतिहास रचने वाली धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है।
5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मुख्य भूमिकाओं में कई बड़े अभिनेता हैं जिनमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन शामिल हैं। लॉन्ग रनिंग मूवी होने के बावजूद यह सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी ओर खींच पाने में सफल रही।
भारत में धुरंधर ने रचा इतिहास
इस फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 16 दिन हुए हैं और इसने कई मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म ने 538 करोड़ रुपये के ऊपर कारोबार कर लिया है। इसका वर्ल्डवाइड बिजनेस जानकर आपको यकीन नहीं होगा।
साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली बनी फिल्म
धुरंधर ने 16 दिन के अंदर आमिर खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पीके और विक्की कौशल की छावा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने दुनियाभर में 805.1 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। यानी कि यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। पहले यह रिकॉर्ड विक्की कौशल की छावा के पास थे जिसने वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्सन 797.34 करोड़ रुपये किया था।
दंगल को पछाड़ पाएगी फिल्म?
अभी धुरंधर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में 8वें पायदान पर आ गई है। धीरे-धीरे यह फिल्म बड़ी मूवीज का पत्ता साफ कर रही है। अब देखते हैं कि यह आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। दंगल पिछले 9 साल से दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म है। इस फिल्म ने 1900 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी।
