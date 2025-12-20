'खूब कंबल कुटाई करो...' Kangana Ranaut ने 'धुरंधर' के डायरेक्टर को दी ये राय, फिल्म की तारीफ में गढ़े कसीदे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब प्यार मिल रहा है और जैसे-जैसे फिल्म को तारीफें मिल रही हैं, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर शो के धुरंधर, खुद आदित्य धर की तारीफ की है।
कंगना रनौत ने की धुरंधर की तारीफ
अपने इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने शेयर किया, 'मैंने धुरंधर देखी और बहुत मजा आया। इस मास्टरपीस की कला और क्राफ्ट से पूरी तरह इंस्पायर हुई, लेकिन सच कहूं तो, फिल्ममेकर के इरादे के लिए बहुत ज्यादा तारीफ। प्यारे आदित्य धर जी, बॉर्डर पर हमारी डिफेंस फोर्सेस, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कंबल कुटाई करो, मजा आ गया, पूरी फिल्म में सीटी बजाई और ताली बजाई'।
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद फिल्ममेकर आदित्य धर और यामी गौतम को बधाई हो'। कंगना की स्टोरी को आदित्य ने रीशेयर किया और लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद, कंगना जी'।
धुरंधर के बारे में
आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं। माधवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय बलूच गैंग लीडर रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं। वहीं संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया है। इस फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आने के लिए तैयार है।
धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन कर रही है, अब तक फिल्म ने इंडिया में 450 करोड़ से ज्यादा और दुनियाभर में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी फिल्म के गाने, किरदार, कहानी सबकुछ छाया हुआ है। दर्शक बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। 3.30 घंटे से ज्यादा रनटाइम होने के बावजूद फिल्म ऑडियंस को अपनी कहानी से बांधे रखने में कामयाब रही है।
