'खूब कंबल कुटाई करो...' Kangana Ranaut ने 'धुरंधर' के डायरेक्टर को दी ये राय, फिल्म की तारीफ में गढ़े कसीदे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब प्यार मिल रहा है और जैसे-जैसे फिल्म को तारीफें मिल रही हैं, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर शो के धुरंधर, खुद आदित्य धर की तारीफ की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंगना रनौत ने की धुरंधर की तारीफ अपने इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने शेयर किया, 'मैंने धुरंधर देखी और बहुत मजा आया। इस मास्टरपीस की कला और क्राफ्ट से पूरी तरह इंस्पायर हुई, लेकिन सच कहूं तो, फिल्ममेकर के इरादे के लिए बहुत ज्यादा तारीफ। प्यारे आदित्य धर जी, बॉर्डर पर हमारी डिफेंस फोर्सेस, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कंबल कुटाई करो, मजा आ गया, पूरी फिल्म में सीटी बजाई और ताली बजाई'।