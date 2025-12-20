Language
    Dhurandhar में कौन बना है Rehman Dakait का छोटा बेटा? 14 साल की उम्र में बिहार के लाल ने मचाया धमाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    5 दिसंबर को रिलीज 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने दो हफ्तों में 400 करोड़ से अधिक कमाए। अक्षय खन्ना रहमान डकैत और सौम्या टंडन उनकी पत्नी बनी। 14 व ...और पढ़ें

    रहमान डकैत के बेटे का किरदार किसने निभाया है (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।जब से धुरंधर (Dhurndhar) रिलीज हुई है तब से इसके गाने, कलाकार, कहानी हर किसी को लेकर चर्चा है। फिल्म की कास्टिंग पर भी अच्छा काम किया गया है। एक इंटरव्यू में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया था कि उन्हें कास्टिंग फाइनल करने में लगभग डेढ़ साल का समय लग गया। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी।

    फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे किए दो हफ्ते

    मूवी को रिलीज हुए 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दो हफ्तों में इसमें 400 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीकेंड 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। फिल्म में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने रहमान डकैत (Rehman Dakait) का किरदार निभाया है जिसके लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। FA9la गाने पर उनके वायरल डांस मूव्स ने हर तरफ तहलका ही मचा दिया।

    सौम्या टंडन ने निभाया पत्नी का किरदार

    फिल्म में भाभीजी घर पर हैं कि गोरी मैम सौम्या टंडन ने रहमान डकैत की बीवी का किरदार निभाया है। इन सबके बीच रहमान डकैत के दोनों बेटे- फैजल और नईम भी छाए रहे। जहां फिल्म की शुरुआत में ही नईम की मौत हो गई, वहीं हमजा यानी रणवीर सिंह,रहमान डकैत के छोटे बेटे फैजल को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हर कोई ये जानने का इच्छुक है कि रहमान के छोटे बेटे का रोल किसने निभाया है तो चलिए आपको बताते हैं।

     
     
     
    कौन हैं अजिंक्य मिश्रा?

    इस किरदार को बिहार के भोजपुर के रहने वाले अजिंक्य मिश्रा (Azinkya Mishra) ने निभाया है जिसकी उम्र 14 साल है। अजिंक्या एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और कई फिल्मों और टीवी विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। अजिंक्य मिश्रा हाल ही रिलीज हुई सीरीज 'सिंगल पापा' में भी नजर आए, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें वह नेहा धूपिया के बेटे बने थे। सिंगल पापा में लीड रोल कुणाल खेमू ने निभाया है।

    सबसे खास बात ये है कि धुरंधर में अजिंक्या का कोई डायलॉग नहीं है लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी से उन्होंने खूब चर्चा बटोरी। अजिंक्या को 3 साल की उम्र से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी जिसके बाद पिता ने एक्टिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया। लगातार छोटे-मोटे विज्ञापन करने के बाद अजिंक्य को साल 2019 में उनका पहला ब्रेक मिला जोकि 'दिल तो हैप्पी है जी' था।

