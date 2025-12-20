Dhurandhar में कौन बना है Rehman Dakait का छोटा बेटा? 14 साल की उम्र में बिहार के लाल ने मचाया धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।जब से धुरंधर (Dhurndhar) रिलीज हुई है तब से इसके गाने, कलाकार, कहानी हर किसी को लेकर चर्चा है। फिल्म की कास्टिंग पर भी अच्छा काम किया गया है। एक इंटरव्यू में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया था कि उन्हें कास्टिंग फाइनल करने में लगभग डेढ़ साल का समय लग गया। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे किए दो हफ्ते मूवी को रिलीज हुए 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दो हफ्तों में इसमें 400 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीकेंड 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। फिल्म में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने रहमान डकैत (Rehman Dakait) का किरदार निभाया है जिसके लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। FA9la गाने पर उनके वायरल डांस मूव्स ने हर तरफ तहलका ही मचा दिया।