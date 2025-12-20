Language
    Dhurandhar की सफलता के पीछे है इस बिजनेस वुमन का दिमाग, 1000 करोड़ से भी आगे निकलने का प्लान?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    अक्सर फिल्मों के हिट होने का क्रेडिट डायरेक्टर या एक्टर को दिया जाता है लेकिन इस समय एक फीमेल प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड में धूम मचाई हुई है। धुरंधर की सफल ...और पढ़ें

    धुरंधर की सफलता के पीछे है इस बिजनेस वुमन का हाथ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐसे समय में जब फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और दर्शकों की बदलती पसंद के कारण बड़े बदलावों से गुजर रही है। एक बिजनेस वुमन भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत बिजनेस लीडर्स में से एक बनकर उभरी हैं। उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक-दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें नेतृत्व साफ सोच, सही जोखिम लेने और दर्शकों की नब्ज समझने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

    कौन हैं ये फीमेल लीडर?

    जियो स्टूडियोज़ की प्रेसिडेंट के तौर पर ज्योंति देशपांडे भारतीय सिनेमा के लिए एक स्ट्रांग लेडी लीडर के तौर पर बनकर उभरी हैं। साल 2024 जियो स्टूडियोज के लिए बेहद खास रहा। इस साल जियो स्टूडियोज ने अपनी फिल्मों के असर और संख्या दोनों के मामले में खुद को भारत का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो साबित किया।

    धुरंधर के लिए बनाई ये स्ट्रैटजी

    इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बनी फिल्म धुरंधर, जो जियो स्टूडियोज और आदित्य धर व लोकेश धर की बी62 स्टूडियोज की बड़ी साझेदारी है। इस फिल्म को दो भागों में बनाने का फैसला एक सोची-समझी रणनीति थी, जिससे निवेश का जोखिम भी कम हुआ और दर्शकों की दिलचस्पी लंबे समय तक बनी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ी फ्रेंचाइज बन गई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली।

    1000 करोड़ पर टिकी धुरंधर की नजर

    धुरंधर के साथ जियो स्टूडियोज ने पहली बार खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी संभाली। यह एक साहसी कदम था, जिससे स्टूडियो ने पूरी वैल्यू चेन पर अपना कंट्रोल दिखाया। इस काम के लिए पीवीआर के अनुभवी अधिकारी दीपक शर्मा को जोड़ा गया, जिससे थिएटर नेटवर्क और प्लानिंग और भी मजबूत हुई। इसका असर साफ दिखा। दूसरे हफ्ते में ही फिल्म 500 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है और दुनियाभर में 700 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और अब इसकी नजर 1000 करोड़ के आंकड़े पर टिकी हुई है। जो कि ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है क्योंकि अभी साल का आखिरी हफ्ता आने वाला है जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर वेकेशन का फायदा फिल्म को मिलेगा।

    इनकी फिल्मों का अंदाज होता है अलग

    बड़ी एक्शन फिल्मों के साथ-साथ ज्योति देशपांडे का कंटेंट अलग-अलग तरह की कहानियों को भी जगह देता है। साल 2024 में जियो स्टूडियोज ने स्त्री 2, आर्टिकल 370, शैतान और लापता लेडीज जैसी हिट फिल्में दीं। हर फिल्म का अंदाज अलग था, लेकिन सभी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला।

    थिएटर के साथ-साथ ओटीटी पर मचाया धमाल

    लापता लेडीज खास तौर पर एक बड़ी सफलता रही। फिल्म को भारत और विदेशों में खूब सराहना मिली, इसे 2024 की सबसे पसंदीदा फिल्म माना गया, भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजा गया और इसने कई बड़े अवॉर्ड्स भी जीते। इससे साफ होता है कि जियो स्टूडियोज़ मनोरंजन के साथ-साथ मजबूत और विश्वस्तरीय कहानियों पर भी ध्यान देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो स्टूडियोज का दबदबा बना हुआ है। साल 2025 में अब तक 11 से ज्यादा ओटीटी रिलीज हो चुकी हैं। इनमें Mrs. (ZEE5), धूम धाम (Netflix), भगवत (ZEE5), साली मोहब्बत (ZEE5) और बारामुल्ला (Netflix) जैसी फिल्में शामिल हैं। इससे जियो स्टूडियोज़ थिएटर, ओटीटी और अवॉर्ड्स तीनों जगह अपनी मजबूत पकड़ साबित कर रहा है।

    धुरंधर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है। इसके निर्माता ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार हैं। जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। धुरंधर पार्ट 2 साल 2026 में आने वाली है जिसके लिए दर्शक पहले से ही एक्साइटेड हैं।

