Dhurandhar की सफलता पर क्यों चुप हैं आलिया भट्ट? रणवीर सिंह की 6 साल पुरानी इस फिल्म का कर रहीं गुणगान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    आलिया भट्ट, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता पर चुप क्यों हैं, यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर पर आलिया भट्ट ने क्यों नहीं डाला पोस्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी और कमाऊं फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 15 दिन बाद भी इस फिल्म का जादू ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। करण जौहर से लेकर श्रद्धा कपूर, विक्की कौशल, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन सहित लगभग बॉलीवुड के आधे से ज्यादा स्टार्स ने इस फिल्म का रिव्यू किया और अपना ओपिनियन दिया।

    हालांकि, इन सबके बीच 'धुरंधर' पर जिस बॉलीवुड अदाकारा ने एक शब्द भी नहीं बोला है, वह हैं आलिया भट्ट, जो रणवीर सिंह की को-स्टार नहीं, बल्कि करीबी दोस्त भी हैं। हाल ही में आलिया भट्ट एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह की तारीफ करते दिखाई भी दीं, लेकिन उन्होंने 'धुरंधर' को छोड़ एक्टर की 6 साल पुरानी फिल्म के बारे में बात की।

    धुरंधर को छोड़ इस फिल्म की तारीफ करती दिखीं आलिया भट्ट

    गली ब्वॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी 2 सफल फिल्में रणवीर सिंह के साथ कर चुकी आलिया भट्ट अभिनेता रणवीर सिंह की इतनी खास दोस्त हैं कि उन्होंने रणबीर कपूर संग अपनी इंगेजमेंट की सबसे पहली न्यूज उन्हीं को ही दी थी, लेकिन 'धुरंधर' के लिए उनकी साइलेंट फैंस को चुभने लगी है। आलिया ने हाल ही में वोग मैगजीन से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने करियर के अलग-अलग फेजेज की तस्वीरें देखी।

    उन्हीं में से एक तस्वीर उस समय की थी, जब 'गली ब्वॉय' का बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था। उसी से जुड़ी एक याद ताजा करते हुए आलिया भट्ट ने कहा, "उस प्रीमियर की शाम हमें लोगों का गली ब्वॉय के लिए बहुत प्यार मिला था। रणवीर ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, वह गली ब्वॉय थे। उनका काम बहुत ही शानदार था, यहां तक कि उन्होंने जो म्यूजिक और रैप किया था, उसकी सॉलिड वाइब आज भी हैं"।

    Alia talking about Ranveer in her recent Vogue interview
    byu/Worldly-Valuable-974 inBollyBlindsNGossip

     

    सोशल मीडिया पर शुरू हुई खुसफुस

    आलिया भट्ट के इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर खुसफुस शुरू हो गई है। एक यूजर ने लिखा, "अगर धुरंधर के लिए उन्होंने अभी नहीं पोस्ट किया है, तो वह कभी भी नहीं करेगी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "बॉलीवुड से कई बड़े लोगों ने इस फिल्म की सराहना ली है, ऑडियंस ने 'धुरंधर' को प्यार दिया है। मुझे लगता है किसी और से वेलिडेशन की जरूरत नहीं है"।

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "हो सकता है कि वह किसी भी पॉलिटिकल चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहती हो"। एक यूजर ने लिखा, "धुरंधर के फैंस ऐसे हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है, उनके लिए आलिया भट्ट के शब्द यूजलेस हैं"।

