Dhurandhar की सफलता पर क्यों चुप हैं आलिया भट्ट? रणवीर सिंह की 6 साल पुरानी इस फिल्म का कर रहीं गुणगान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी और कमाऊं फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 15 दिन बाद भी इस फिल्म का जादू ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। करण जौहर से लेकर श्रद्धा कपूर, विक्की कौशल, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन सहित लगभग बॉलीवुड के आधे से ज्यादा स्टार्स ने इस फिल्म का रिव्यू किया और अपना ओपिनियन दिया।

हालांकि, इन सबके बीच 'धुरंधर' पर जिस बॉलीवुड अदाकारा ने एक शब्द भी नहीं बोला है, वह हैं आलिया भट्ट, जो रणवीर सिंह की को-स्टार नहीं, बल्कि करीबी दोस्त भी हैं। हाल ही में आलिया भट्ट एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह की तारीफ करते दिखाई भी दीं, लेकिन उन्होंने 'धुरंधर' को छोड़ एक्टर की 6 साल पुरानी फिल्म के बारे में बात की।

धुरंधर को छोड़ इस फिल्म की तारीफ करती दिखीं आलिया भट्ट गली ब्वॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी 2 सफल फिल्में रणवीर सिंह के साथ कर चुकी आलिया भट्ट अभिनेता रणवीर सिंह की इतनी खास दोस्त हैं कि उन्होंने रणबीर कपूर संग अपनी इंगेजमेंट की सबसे पहली न्यूज उन्हीं को ही दी थी, लेकिन 'धुरंधर' के लिए उनकी साइलेंट फैंस को चुभने लगी है। आलिया ने हाल ही में वोग मैगजीन से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने करियर के अलग-अलग फेजेज की तस्वीरें देखी।