    Dhurandhar के लिए अक्षय खन्ना को मिली लाइमलाइट से दुखी हुए आर माधवन? बोले- मुझे लगा मेरा किरदार...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने अपने किरदार से रणवीर सिंह-आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल सभी को ओवरशैडो कर दि ...और पढ़ें

    अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' के लिए मिली लाइमलाइट पर बोले आर माधवन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन गर्दा उड़ा रही आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये मूवी एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती ही जा रही है। वैसे तो फिल्म की कहानी और इसके सभी किरदारों ने फैंस का दिल जीता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को भाया वह है 'रहमान डकैत'।

    'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार ने मूवी में सभी को ओवरशैडो कर दिया है। न ज्यादा हमजा की बात हो रही है, न अजय सान्याल की, बस लोगों की जुबान पर अक्षय खन्ना का नाम है। हाल ही में आर माधवन ने अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' में सभी को ओवरशैडो करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

    'धुरंधर' की लाइमलाइट छिनने से माधवन हैं नाखुश ?

    हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स को ऐसा लग रहा था कि आर माधवन अपने किरदार के ओवरशैडो होने और अक्षय का नाम ही हर गूंजने से थोड़ा नाखुश हैं, जिसके बारे में मैडी से पूछा भी गया। बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत में आर माधवन ने कहा, "बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे ज्यादा मैं अक्षय के लिए खुश हो भी नहीं सकता। उसे जो सराहना लोगों से मिल रही है, वह उसका पूरा-पूरा हकदार है"।

    अक्षय की तारीफ करते हुए माधवन ने उन्हें टैलेंटेड और ग्राउंडेड स्टार बताया और कहा, "वह चाहता तो लाखों इंटरव्यू आराम से दे सकता था, लेकिन वह अपने नए घर में बैठा है और इस शांति को एन्जॉय कर रहा है, जो वह हमेशा करता है"।

    dhurandhar akshaye khanna-r madhavan (1)

    मुझे लगा मैं अंडरडॉग हूं- माधवन

    आर माधवन ने आगे कहा, "मुझे लग रहा था कि जब बात पब्लिक अटेंशन की आती है, तो 'धुरंधर' में मैं अंडरडॉग हूं, लेकिन अक्षय खन्ना तो अलग ही लेवल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस हो या फिर फेलियर, हर चीज उसके लिए सामान है"।

    dhuradhae 1

    आर माधवन ने जाते-जाते ये भी क्लियर किया कि न तो अक्षय और न ही आदित्य धर को फिल्म की सफलता का क्रेडिट लेने में कोई दिलचस्पी है। आपको बता दें कि इस फिल्म को छह गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मूवी की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है।

