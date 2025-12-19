Language
    Dhurandhar की राह पर Deepika Padukone, अल्लू अर्जुन के साथ आ रही साई-फाई में लगेगा ये फॉर्मूला?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की अगली फिल्म, जिसका निर्देशन एटली कर रहे हैं को लेकर एक अहम फैसला किया गया है। धुरंधर की सफलता और लंबी स्टोरीलाइ ...और पढ़ें

    अल्लू अर्जुन की फिल्म धुरंधर की राह पर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन की अगली अपकमिंग फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। इसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। अभी इसे वर्किंग टाइटल AA22xA6 दिया गया है जोकि बाद में बदल जाएगा। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी।

    पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही देरी

    अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि धुरंधर की सफलता को फॉलो करते हुए मेकर्स ने इसे भी दो पार्ट में रिलीज करने का प्लान किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत फिल्म को शूट कर लिया गया है और एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट होना है जिसपर काम चल रहा है। अब एक नए अपडेट के अनुसार मेकर्स इसके कॉम्पलेक्स विजुअल और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से इसे दो पार्ट में लाने की सोच रहे हैं। हालांकि टीम की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

    यह भी पढ़ें- भारत में फतह करने के बाद अब इस देश में रिलीज होगी Pushpa 2, 1700 करोड़ थी फिल्म की कमाई

     
     
     
    कब आएगा पहला पार्ट?

    यह फिल्म एक्शन से भरपूर है और निर्माताओं ने बेहतरीन सीन्स और एक्शन कोरियोग्राफी के लिए हॉलीवुड के अंतरराष्ट्रीय तकनीशियनों और विशेषज्ञों को काम पर रखा है। फिल्म समानांतर दुनिया की कहानी पर आधारित है, इसलिए निर्माताओं के लिए सब कुछ एक ही फिल्म में समेटना मुश्किल हो गया है। खबरों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो पहला पार्ट 2026 के अंत तक रिलीज हो जाएगा। इससे लगता है कि निर्माता 'धुरंधर' की राह पर चलेंगे।

    अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। मेकर्स ने दीपिका के साथ पहले ही इसका कंफर्मेंशन का वीडियो शेयर कर दिया है। अल्लू अर्जुन को आखिरी बार सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 में देखा गया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस किया था।

    यह भी पढ़ें- जुबां पर चढ़ा 'Dhurandhar' का अरबी गाना, लेकिन क्या आप जानते हैं 'FA9LA' का असली मतलब?