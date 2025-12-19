Dhurandhar की राह पर Deepika Padukone, अल्लू अर्जुन के साथ आ रही साई-फाई में लगेगा ये फॉर्मूला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन की अगली अपकमिंग फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। इसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। अभी इसे वर्किंग टाइटल AA22xA6 दिया गया है जोकि बाद में बदल जाएगा। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी।

