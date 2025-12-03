Language
    भारत में फतह करने के बाद अब इस देश में रिलीज होगी Pushpa 2, 1700 करोड़ थी फिल्म की कमाई

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    सुकुमार निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' (Pushpa 2: द रूल) अब जापान में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मं ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। निर्देशक सुकुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2: द रूल एक बार फिर से सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में थे। अब ये फिल्म भारत नहीं बल्कि विदेश में अपना जलवा बिखेरने वाली है।

     किस दिन रिलीज होगी फिल्म?

    फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज होने वाली है। जापान में फिल्म की डिस्ट्री ब्यूटर गीक पिक्चर्स इंडिया ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर इसकी घोषणा की। इसमें लिखा है, 'कोनिचिवा, निहोननोतोमोयो' भारतीय सिनेमा की हिट फिल्म जापान में पूरी ताकत के साथ छा जाने के लिए तैयार है! पुष्पा राज 16 जनवरी, 2026 को जापान पर कब्ज कर लेगी और जंगल की आग की तरह फैल जाएगी । #पुष्पा2इनजापान #पुष्पा2दरूल #पुष्पाकुन्रिन #वाइल्डफायरपुष्पा।"

    सुपरहिट फ्रैंचाइज़ी में लीड रोल निभा रही एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी अपनी एक्स टाइमलाइन पर फिल्म की रिलीज के बारे में ट्वीट किया और फिल्म के जापानी ट्रेलर का लिंक शेयर किया।

     क्या है पुष्पा 2 की कहानी?

    आपको बता दें कि पुष्पा 2 थिएटर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच खूब चर्चा में थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे किए थे। इसके अलावा 17 जनवरी को इसका एक रिलोडेडवर्जन भी आया था जिसमें 20 मिनट की एक्स्ट्राफुटेज दिखाई गई थी। पुष्पा 2: द रूल, का निर्देशन सुकुमार ने किया है। फिल्म की कहानीपुष्पा राज के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ऐसा व्यक्ति, जो अपना सब कुछ छिन जाने के बाद यह निर्णय लेता है कि वह जीवन में किसी से कुछ भी नहीं खोएगा। इसके बाद वो गैर कानूनी तरीके से लाल चंदन की स्मगलिंग करने लग जाता है। फिल्म 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

