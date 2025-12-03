भारत में फतह करने के बाद अब इस देश में रिलीज होगी Pushpa 2, 1700 करोड़ थी फिल्म की कमाई

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। निर्देशक सुकुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2: द रूल एक बार फिर से सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में थे। अब ये फिल्म भारत नहीं बल्कि विदेश में अपना जलवा बिखेरने वाली है।

किस दिन रिलीज होगी फिल्म? फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज होने वाली है। जापान में फिल्म की डिस्ट्री ब्यूटर गीक पिक्चर्स इंडिया ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर इसकी घोषणा की। इसमें लिखा है, 'कोनिचिवा, निहोननोतोमोयो' भारतीय सिनेमा की हिट फिल्म जापान में पूरी ताकत के साथ छा जाने के लिए तैयार है! पुष्पा राज 16 जनवरी, 2026 को जापान पर कब्जा कर लेगी और जंगल की आग की तरह फैल जाएगी । #पुष्पा2इनजापान #पुष्पा2दरूल #पुष्पाकुन्रिन #वाइल्डफायरपुष्पा।"