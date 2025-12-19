Language
    Dhurandhar Box Office Day 15: 'फायर' निकली रणवीर सिंह की 'धुरंधर', 15वें दिन की कमाई ने चौंकाया

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Collection Day 15: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 28 करोड़ की ओपनिंग के बाद पुष् ...और पढ़ें

    धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज होते ही धुंआधार पारी खेल रही है। फिल्म ने 28 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी और अभी भी बुलेट ट्रेन का रफ्तार से दौड़ ही रही है। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल लीड रोल में हैं।

    दुनियाभर में धुरंधर की चर्चा

    रिलीज के बाद से ही फिल्म ने भारत और दुनिया भर में जबरदस्त चर्चा बटोरी है। अपने दमदार एक्शन, रोमांचक जासूसी दृश्यों और शानदार अभिनय के कारण धुरंधर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में सफल रही है। प्रशंसकों और समीक्षकों दोनों ने ही फिल्म की खूब तारीफ की है, जिससे यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है।

    कितना रहा 15वें दिन का कलेक्शन?

    फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दो सप्ताह पूरे हो चुके हैं और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने 28 करोड़ के कलेक्शन के साथ दूसरे दिन 32 करोड़ और तीसरे दिन 43 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह इसका पहला सप्ताह 207.25 करोड़ रुपये के कलेक्शन पर खत्म हुआ। मजे की बात ये है कि धुरंधर ने अपने दूसरे हफ्ते में पहले से अच्छा कलेक्शन किया जोकि 9वें दिन 53 करोड़ और 10वें दिन 58 करोड़ रहा। इस हिसाब से दूसरे दिन का कलेक्शन 253.25 करोड़ रुपये रहा।

    धुरंधर को फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर 15 दिन पूरे हो गए हैं और अर्ली ट्रेड्स भी आ गए हैं। फिल्म ने 15वें दिन 17.87 करोड़ का कलेक्शन किया जिसके अभी और बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 478.37 करोड़ रुपये रहा।

