Dhurandhar Box Office Day 15: 'फायर' निकली रणवीर सिंह की 'धुरंधर', 15वें दिन की कमाई ने चौंकाया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज होते ही धुंआधार पारी खेल रही है। फिल्म ने 28 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी और अभी भी बुलेट ट्रेन का रफ्तार से दौड़ ही रही है। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल लीड रोल में हैं।

दुनियाभर में धुरंधर की चर्चा रिलीज के बाद से ही फिल्म ने भारत और दुनिया भर में जबरदस्त चर्चा बटोरी है। अपने दमदार एक्शन, रोमांचक जासूसी दृश्यों और शानदार अभिनय के कारण धुरंधर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में सफल रही है। प्रशंसकों और समीक्षकों दोनों ने ही फिल्म की खूब तारीफ की है, जिससे यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है।