Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar Worldwide Collection: 'धुरंधर' का दुनियाभर में खौफ बरकरार, इस देश में बन चुकी है नोटों की मशीन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection Day 15: 'फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखते ही देखते ये फिल्म वर्ल्डवाइड 700 करोड़ ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे-15/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की जितनी रफ्तार नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड स्पाई थ्रिलर मूवी की विदेशों में है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका सहित विदेशों में कई जगह अच्छा बिजनेस कर रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में आए 15 दिन पूरे हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेशों में कल तक 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी मूवी 800 करोड़ के क्लब में शामिल होने और छावा का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने से बस अब कुछ ही दूर है। मूवी का वर्ल्डवाइड शुक्रवार को टोटल कितना कलेक्शन हुआ, नीचे देखें आंकड़े:

    धुरंधर ने 15वें दिन किया दुनियाभर में धांसू बिजनेस

    दुनियाभर में कमाई के मामले में पहले दिन 32 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। बस उस दिन से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उसकी रफ्तार कम होने की बजाय हर दिन बढ़ रही है। बुधवार को मूवी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 702 करोड़ कमा लिए थे और ये फिल्म 800 करोड़ कमाने से कुछ ही दूरी पर है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar के लिए अक्षय खन्ना को मिली लाइमलाइट से दुखी हुए आर माधवन? बोले- मुझे लगा मेरा किरदार...

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की मूवी धुरंधर ने शुक्रवार को सिंगल डे में तकरीबन 35 करोड़ के आसपास है। पिछले 15 दिनों से ये फिल्म दुनियाभर में हर सिंगल दिन पर 35 के 40 करोड़ तक कमा रही है, जिस कारण महीना भर पूरा होने से पहले ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 737.5 करोड़ तक पहुंच चुका है।

    dhurandhar (1)

    इस देश में हो रहा है 'धुरंधर' का सबसे ज्यादा बिजनेस

    बाहरी देशों में जिस कंट्री में धुरंधर सबसे अच्छी कमाई कर रही है, वह है यूएस, जहां फिल्म 5 दिसंबर को ही रिलीज की गई थी। 12 दिसंबर 2025 तक ही इस फिल्म ने अमेरिकन मार्केट में 70 करोड़ की कमाई कर ली थी। इसके अलावा यूके में 'धुरंधर' ने टोटल 14 करोड़ के आसपास की कमाई की है।

    dhurandhar

    अगर सिर्फ विदेशी बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 'धुरंधर' विक्की कौशल की छावा को काफी समय पहले ही काफी आगे निकल चुकी है। छावा का ओवरसीज मार्केट में टोटल कलेक्शन 91 करोड़ के आसपास था, जबकि आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने 15 दिनों से पहले ही 158 करोड़ का बिजनेस सिर्फ विदेशों में किया है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Day 15: 'फायर' निकली रणवीर सिंह की 'धुरंधर', 15वें दिन की कमाई ने चौंकाया