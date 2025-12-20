Dhurandhar Worldwide Collection: 'धुरंधर' का दुनियाभर में खौफ बरकरार, इस देश में बन चुकी है नोटों की मशीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की जितनी रफ्तार नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड स्पाई थ्रिलर मूवी की विदेशों में है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका सहित विदेशों में कई जगह अच्छा बिजनेस कर रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में आए 15 दिन पूरे हो चुके हैं।

विदेशों में कल तक 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी मूवी 800 करोड़ के क्लब में शामिल होने और छावा का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने से बस अब कुछ ही दूर है। मूवी का वर्ल्डवाइड शुक्रवार को टोटल कितना कलेक्शन हुआ, नीचे देखें आंकड़े:

धुरंधर ने 15वें दिन किया दुनियाभर में धांसू बिजनेस दुनियाभर में कमाई के मामले में पहले दिन 32 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। बस उस दिन से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उसकी रफ्तार कम होने की बजाय हर दिन बढ़ रही है। बुधवार को मूवी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 702 करोड़ कमा लिए थे और ये फिल्म 800 करोड़ कमाने से कुछ ही दूरी पर है।

इस देश में हो रहा है 'धुरंधर' का सबसे ज्यादा बिजनेस बाहरी देशों में जिस कंट्री में धुरंधर सबसे अच्छी कमाई कर रही है, वह है यूएस, जहां फिल्म 5 दिसंबर को ही रिलीज की गई थी। 12 दिसंबर 2025 तक ही इस फिल्म ने अमेरिकन मार्केट में 70 करोड़ की कमाई कर ली थी। इसके अलावा यूके में 'धुरंधर' ने टोटल 14 करोड़ के आसपास की कमाई की है।