Dhurandhar Collection: रणवीर सिंह ने शाह रुख से छीना सिंहासन, धुरंधर ने इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar Collection) कमाई के मामले में इस वक्त तहलका मचा रही है। साढ़े तीन घंटे की फिल्म का क्रेज सिनेमाघरों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि मेकर्स मालामाल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई है कि शाह रुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड भी टूट गया है।
5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। कुछ देशों में फिल्म को बैन भी कर दिया गया, मगर इसकी कमाई पर खास असर नहीं पड़ा। यह फिल्म दिन-ब-दिन कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस फिल्म ने दो साल पहले रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
शाह रुख की फिल्म के लिए कहर बनी धुरंधर
यह फिल्म शाह रुख खान की जवान (Shah Rukh Khan Jawan Movie) है। एटली निर्देशित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना जबरदस्त कलेक्शन किया था कि यह फास्टेस्ट 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के लिए ही शाह रुख को नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। खैर, बात करें जवान के रिकॉर्ड की तो अब इस पर धुरंधर का कब्जा है।
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कारनामा
जी हां, अब जवान फास्टेस्ट 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय और पहली बॉलीवुड फिल्म नहीं रही। अब जवान का रिकॉर्ड तोड़ इस खिताब पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की धुरंधर ने कब्जा कर लिया है। सैकनिल्क की मानें तो मात्र 16 दिन के अंदर धुरंधर ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 516 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। धुरंधर ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है।
इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई धुरंधर
वहीं, पहले सबसे जल्दी 500 करोड़ क्लब क्रॉस करने वाली फिल्म जवान थी जिसने 18 दिन में 505.95 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। धुरंधर ने स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म ने 22 दिन में 503.25 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, जवान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली धुरंधर अभी तक तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 को पीछे नहीं कर पाई है। अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी ने सिर्फ 11 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 552 करोड़ कमाए थे।
