Dhurandhar Collection: रणवीर सिंह ने शाह रुख से छीना सिंहासन, धुरंधर ने इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar Collection) कमाई के मामले में इस वक्त तहलका मचा रही है। साढ़े तीन घंटे की फिल्म का क्रेज सिनेमाघरों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि मेकर्स मालामाल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई है कि शाह रुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड भी टूट गया है।

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। कुछ देशों में फिल्म को बैन भी कर दिया गया, मगर इसकी कमाई पर खास असर नहीं पड़ा। यह फिल्म दिन-ब-दिन कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस फिल्म ने दो साल पहले रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।

शाह रुख की फिल्म के लिए कहर बनी धुरंधर यह फिल्म शाह रुख खान की जवान (Shah Rukh Khan Jawan Movie) है। एटली निर्देशित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना जबरदस्त कलेक्शन किया था कि यह फास्टेस्ट 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के लिए ही शाह रुख को नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। खैर, बात करें जवान के रिकॉर्ड की तो अब इस पर धुरंधर का कब्जा है।