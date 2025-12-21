'हवा में गायब हो गए', Dhurandhar को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने किया ऐसा पोस्ट, बोले- 'कोई कन्फ्यूजन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर... आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस साल की सबसे चर्चित फिल्म जो न केवल तारीफ बटोर रही है, बल्कि लगातार विवादों में भी घिरी है। खाड़ी देशों में बैन हुई फिल्म को कुछ लोग एंटी-पाकिस्तान बता रहे हैं तो वहीं इसकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर करने में पीछे नहीं हैं।

करण जौहर, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने धुरंधर को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया है। अब कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्म का निर्देशन करने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने दो हफ्ते बाद धुरंधर के बारे में अपनी राय दी है। उन्होंने निर्देशक और फिल्म की कास्ट का भी जिक्र किया है।

धुरंधर को लेकर क्या बोले संदीप रेड्डी वांगा? संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स हैंडल में एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर धुरंधर के बारे में अपनी राय दी है। उन्होंने बताया कि क्यों टाइटल फिल्म के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। डायरेक्टर ने लिखा, "धुरंधर एक ऐसे आदमी की तरह बना है जो ज्यादा बात नहीं करता और उसमें मर्दाना रीढ़ की हड्डी है। धुरंधर यह टाइटल बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि फिल्म दबंगई और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है। चित्रण बहुत साफ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन सब टॉप क्लास हैं।"