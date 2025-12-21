'हवा में गायब हो गए', Dhurandhar को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने किया ऐसा पोस्ट, बोले- 'कोई कन्फ्यूजन...'
धुरंधर (Dhurandhar) जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, न केवल फैंस बल्कि सेलिब्रिटीज भी इसका रिव्यू शेयर कर रहे हैं। एक और ऋतिक रोशन फिल्म को लेकर अलग
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर... आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस साल की सबसे चर्चित फिल्म जो न केवल तारीफ बटोर रही है, बल्कि लगातार विवादों में भी घिरी है। खाड़ी देशों में बैन हुई फिल्म को कुछ लोग एंटी-पाकिस्तान बता रहे हैं तो वहीं इसकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर करने में पीछे नहीं हैं।
करण जौहर, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने धुरंधर को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया है। अब कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्म का निर्देशन करने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने दो हफ्ते बाद धुरंधर के बारे में अपनी राय दी है। उन्होंने निर्देशक और फिल्म की कास्ट का भी जिक्र किया है।
धुरंधर को लेकर क्या बोले संदीप रेड्डी वांगा?
संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स हैंडल में एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर धुरंधर के बारे में अपनी राय दी है। उन्होंने बताया कि क्यों टाइटल फिल्म के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। डायरेक्टर ने लिखा, "धुरंधर एक ऐसे आदमी की तरह बना है जो ज्यादा बात नहीं करता और उसमें मर्दाना रीढ़ की हड्डी है। धुरंधर यह टाइटल बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि फिल्म दबंगई और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है। चित्रण बहुत साफ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन सब टॉप क्लास हैं।"
रणवीर सिंह का संदीप रेड्डी ने किया जिक्र
दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी से हटाने वाले संदीप रेड्डी ने धुरंधर के लिए रणवीर सिंह की खूब तारीफ की है। उन्होंने लिखा, "अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह किरदारों में ऐसे घुल-मिल गए जैसे हवा में गायब हो गए। धन्यवाद आदित्य धर, सभी को अनकहे बलिदानों का असली वजन महसूस कराने के लिए।" संदीप रेड्डी वांगा का ये पोस्ट देख आदित्य धर ने उन्हें धन्यवाद किया और बताया कि वह हमेशा से ही उन्हें एडमायर करते थे।
DHURANDHAR is built like a man who doesn’t talk much & carries a masculine spine.... DHURANDHAR The title fits because the film moves with dominance & fierce. The depiction is very clear with zero chaos. Music, performances, screenplay & direction are on the top. #AkshayKhanna…— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 20, 2025
बता दें कि रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण, संदीप की फिल्म का हिस्सा थीं। मगर 8 घंटे शिफ्ट और ज्यादा फीस डिमांड के चलते उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। एक क्रिप्टिक पोस्ट में संदीप ने इशारों-इशारों में दीपिका पर स्क्रिप्ट लीक करने का भी आरोप लगाया था।
