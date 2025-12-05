'मिसोजिनी दिखाने वाली फिल्म...', रणबीर की एनिमल पर मिर्जापुर की 'बीना' ने दिया ऐसा बयान, फूटा लोगों का गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिर्जापुर में बीना त्रिपाठी की भूमिका निभाकर मशहूर हुईं एक्ट्रेस रसिका दुग्गल (Rasika Dugal) ने हाल ही में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म एनिमल (Animal) को लेकर बयान दिया जिसके बाद वह खुद ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गईं।

जैसा कि आपको मालूम हो कि 2023 में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल काफी विवादों में रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह फिल्म में मिसोजिनी दिखाना था। रणबीर कपूर का एल्फा मेल बिहेवियर पर भी खूब बवाल मचा था।

एनिमल नहीं करना चाहेंगी रसिका अब वी द वुमन एशिया इवेंट में रसिका दुग्गल ने बताया कि वह मिसोजिनी दिखाने वालीं और प्रोपेगेंडा फैलानी वालीं फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "मैं जो चीजें नहीं करूंगी, उनमें औरतों से नफरत (मिसोजिनी) का जश्न मनाना या किसी प्रोपेगैंडा फिल्म का हिस्सा बनना शामिल है। मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एनिमल को मना कर देंगी तो एक्ट्रेस ने कहा कि वह इस फिल्म को ठुकरा देंगी।

मिर्जापुर के कैरेक्टर से खुश रसिका! रसिका दुग्गस ने पंकज त्रिपाठी स्टारर मिर्जापुर में अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने में बहुत खुशी होगी जिसकी पॉलिटिक्स मेरी पॉलिटिक्स से मैच नहीं करती। मैं अक्सर ऐसा करती हूं। मेरा मतलब है, मैं असल जिंदगी में बीना त्रिपाठी नहीं हूं। मैं लोगों को मारती और मर्दों के साथ गलत काम नहीं करती। एक परफॉर्मर के तौर पर यह मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि तब मुझे जाकर दिमाग को समझना होगा, जिसे मैं समझ नहीं पाई हूं।"