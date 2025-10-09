'सब मुझे देख रहे...' शमशेरा के फ्लॉप होने से बहुत परेशान थे Ranbir, अनिल कपूर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। साल 2018 में आई फिल्म संजू (Sanju) एक बायोपिक फिल्म थी। इस मूवी में रणबीर कपूर ने संजय दत्त (Sanjay Dutt) का किरदार निभाया था।इस मूवी के बाद रणबीर लगभग 4 साल सिल्वरस्क्रीन से गायब रहे। साल 2002 में उन्होंने शमशेरा से कमबैक किया। इस मूवी में उनके अपोजिट वाणी कपूर नजर आईं।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी शमशेरा फैंस आरके का मैजिक देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म को ऑनलाइन काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद रणबीर ने एनिमल की शूटिंग शुरू कर दी जोकि साल 2023 में रिलीज हुई थी। ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट थी। वहीं अब अनिल कपूर ने रणबीर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

अनिल ने रणबीर कपूर को दी सलाह अनिल कपूर ने बताया कि रणबीर जब एनिमल के सेट पर आए थे तो वो काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि शमशेराफ्लॉप हो गई थी। हाल ही में फिक्कीफ्रेम्सइवेंट में, अनिल कपूर ने अभिनेताओं को मिलने वाली आलोचना और उसके असर के बारे में खुलकर बात की। रणबीर कपूर का उदाहरण देते हुए, उनके ऑनस्क्रीन पिता अनिल ने कहा, 'मुझे याद है कि जब मैं एनिमल के सेट पर शूटिंग कर रहा था, तब रणबीर वहां आए थे, और उनकी फिल्म शमशेरा अभी-अभी रिलीज हुई थी। वह बहुत उदास थे, और उन्होंने आकर कहा, 'सब मुझे देख रहे हैं। इतनी बड़ी फ्लॉप दी है मैंने।' इस पर अनिल कपूर ने उन्हें ये कहकर समझाया कि एक अच्छा शॉट देते हैं, कल तक सब भूल जाएगा।'