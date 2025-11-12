इस फिल्म का किसिंग सीन देख Animal के लिए राजी हुए थे रणबीर कपूर, झट से कर दी थी हां?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 में निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल (Animal) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी में अभिनेता रणबीर कपूर ने मुख्य भूमिका को अदा किया था। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रणबीर के एक्टिंग करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाले मूवी भी बनी।

हालांकि, एनिमल में मौजूद हॉट किसिंग और बोल्ड सीन्स के चलते काफी चर्चा हुई। अब खबर आ रही है कि रणबीर एक फिल्म के किसिंग सीन को देखकर एनिमल करने के लिए राजी हुए थे। इस बात का खुलासा साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है-

रणबीर कपूर को लेकर नागार्जुन का शॉकिंग खुलासा हाल ही में एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, नागार्जुन और राम गोपाल वर्मा वाई नॉट सिनेमा (Why Not Cinema) के मंच पर खुलकर बातचीत की। इस मौके का एक वीडियो एक्स हैंडल पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नागार्जुन एनिमल फिल्म और रणबीर कपूर को लेकर खुलकर बात करते हुए नजर आए।

नागार्जुन ने बताया- जब हम लोग ब्राह्मास्त्र की मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब एनिमल को लेकर रणबीर काफी एक्साइटेड था। उन्होंने संदीप की पिछली फिल्मों को सर्च करना शुरू कर दिया और अर्जुन रेड्डी को देखने लगे। खास बात ये है कि उन्होंने उसका हिंदी नहीं, बल्कि तेलुगु वर्जन निकाला। मुझे याद है वह उसमें वो सीन देख रहे थे, जिसमें विजय देवरकोंडा एक्ट्रेस को किस कर रहे थे। वो सीन दिखाते हुए रणबीर बोले थे कि यह बिल्कुल असली है... ये बोलते वक्त काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे।