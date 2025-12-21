Ranveer Singh से छीना था शक्तिमान का रोल, अब उन्हीं की फिल्म धुरंधर की तारीफ में जुटे मुकेश खन्ना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की है, इसे परफेक्ट फिल्म कहा है और एक्टर्स, डायरेक्टर आदित्य धर और पूरी फिल्म क्रू के परफॉर्मेंस की भी तारीफ की है। एक YouTube वीडियो में खन्ना ने स्पाई एक्शन थ्रिलर का बिना लाग-लपेट वाला रिव्यू दिया, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई की है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अरुण भी हैं।

इस फिल्म को इंडस्ट्री से काफी तारीफ मिल रही है और अब इसने दिग्गज एक्टर-प्रोड्यूसर को भी इतना इम्प्रेस किया है कि उन्होंने 'धुरंधर' को परफेक्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म और एक ऐसी फिल्म जो आम जनता को पसंद आएगी बताया। उन्होंने कहा, 'हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट काम किया है, चाहे वह एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्शन हो, सिनेमैटोग्राफी हो या राइटिंग हो। सभी ने अपना बेस्ट दिया है, ताकि आप इस फिल्म 'धुरंधर' को हर तरह से परफेक्ट कह सकें।

बॉलीवुड क्लासिक ‘शोले’ से तुलना करते हुए, खन्ना ने बताया कि कैसे कभी-कभी विलेन हीरो पर भारी पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा, 'बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जहां हीरो से ज्यादा विलेन की तारीफ होती है और साथ ही कहा कि दशकों बाद भी गब्बर सिंह का डायलॉग 'कितने आदमी थे' आज भी पॉपुलर है। अपने करियर पर बात करते हुए खन्ना ने अच्छी राइटिंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'अगर राइटर और डायरेक्टर ने मुझे ऐसा विजन या स्क्रिप्ट नहीं दी होती, तो मैं कभी शक्तिमान नहीं बन पाता'।

रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस को सराहा प्रस्तावित ‘शक्तिमान’ रीबूट में रणवीर सिंह की कास्टिंग को लेकर हुए विवाद पर, खन्ना ने ‘धुरंधर’ में एक्टर के काम की तारीफ करते हुए अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, 'हां, मैं इस फिल्म के हीरो, ‘धुरंधर’, रणवीर सिंह की तारीफ करना चाहूंगा। आप कहेंगे, ‘आपने उन्हें शक्तिमान नहीं बनने दिया’। मैंने शायद उन्हें शक्तिमान का रोल देने से मना किया हो, लेकिन वह एक अच्छे एक्टर हैं। मैं हमेशा यह कहता हूं'।

खन्ना ने सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ करते हुए कहा, 'इस फिल्म में उनमें बहुत एनर्जी है और उनकी आंखें गहरी हैं क्योंकि यह आदमी भारत से आया है और उसे पाकिस्तान में भेज दिया गया है। वह कैसे इस दुनिया में एंट्री करता है और एक गैंग मेंबर बन जाता है।'

उन्होंने सिंह का आलोचनाओं से बचाव भी किया, यह कहते हुए कि अक्षय के वायरल डांस मोमेंट ने लीड एक्टर पर भारी पड़ गया। फिल्म के आर्क पर जोर देते हुए, खन्ना ने कहा, 'धुरंधर का जो रोल उन्हें दिया गया था, उसमें उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाना था। मुझे यकीन है कि सीक्वल में, वे उनकी पूरी कहानी को हाईलाइट करेंगे'।