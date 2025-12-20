‘रहमान डकैत से लेकर रणवीर सिंह तक’, जमशेदपुर की कॉस्ट्यूम क्वीन स्मृति चौहान ने दिया परफेक्ट लुक

मनोज सिंह, जमशेदपुर। निर्माता आदित्य धर की एक्शन फिल्म धुरंधर रिलीज होते ही देश दुनिया के साथ ही इंटरनेट पर धूम मचा रही है। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय जैसे कलाकार का पोशाक डिजाइनर स्मृति चौहान जमशेदपुर के टेल्को की रहने वाली है।

दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में फिल्म धुरंधर की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान कहती हैं कि फिल्म में रणवीर सिंह के लुक को डिजाइन करने में दिन रात मेहनत कर अपनी पूरी प्रतिभा उड़ेल दी। रणवीर सिंह, संजय दत्त से लेकर सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करने में उनका पोशाक तैयार करने में उन्होंने अथक मेहनत किया। जिसका परिणाम आज धुरंधर फिल्म बनने के बाद करोड़ों लोगों के जुबान पर है।

फिल्म में रणवीर सिंह का दाढ़ी वाला अवतार महीनों की अथक मेहनत, आदित्य घर का सहयोग और कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, लाइटिंग और परफॉर्मेंस एक साथ मिलकर आज परिणाम दिखाया है। इसी तरह अक्षय खन्ना का क्राइम किंगपिन रहमान डकैत वाला रोल लोगों को दीवाना बना रहा है।

अर्श से फर्श तक पहुंच गई स्मृति स्मृति टेल्को कॉलोनी में रहने वाले एक मध्यम परिवार में जन्म लिया था। इनके पिता टाटा-हिटाची व माता गुलमोहर हाईस्कूल की शिक्षिका थी, स्मृति के बड़े भाई विक्रांत अभी पुणे में कार्यरत हैं। अत्यंत महात्वाकांक्षी स्मृति ने सेक्रेड हर्ट कान्वेंट से प्राथमिक शिक्षा ली और दिल्ली से एमबीए किया।

स्मृति कहती हैं कि इसके बाद शुरू हुआ जीवन संघर्ष। मैं कुछ दिनों तक टेलीविजन मीडिया में काम किया, लेकिन यह रास नहीं आया। उन्होंने मुंबई का रुख किया। अथक परिश्रम के बाद 'दस का दम ' में काम मिला। छोटे मोटे विज्ञापन फिल्मों में काम करती रही। संघर्ष चलता रहा और फिर वक्त बदला और अवसर दिया फिल्म 'दिल तो बच्चा है' फिल्म ने।

बॉलीवुड में उसने दस्तक तो दे दी थी लेकिन विशेष लाभ नहीं मिला। दूसरी फिल्म 'तुम्बाद' ने उम्मीद की किरण को जगाए रखा। इसके साथ ही देल्ही क्राइम, द व्हाइट टाइगर, वीरप्पन आदि। इसके बाद एक अच्छी फिल्म मिली 'अंग्रेजी मीडियम ' जिससे उसको काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के दो दिन पहले ही कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। फिल्म छोटे पर्दे पर रिलीज हुई। मैं निराश हो चुकी थी।

लगभग दो वर्षों तक डूबती तैरती रही। वक्त ने फिर से मौका दिया 13 मार्च 2024 को। निर्माता आदित्य धर ने मेरी प्रतिभा और सृजनशीलता को पहचाना और इतने बड़े बजट की फिल्म में अवसर दिया। स्मृति हिचक तो रही थी पर सोचा 'अभी नहीं तो कभी नहीं '।

स्मृति कहती हैं कि बचपन में जमशेदपुर को मिनी मुंबई के नाम से जानते थे, अब वाकई में हो गया है। शहरवासियों को संदेश धुरंधर का आनंद उठाएं और बड़ी से बड़ी सपना देखें, लगन से काम करें अवश्य पूरा होगा।

हौसला बढ़ाने में रणवीर सिंह का अहम योगदान स्मृति चौहान कहती हैं कि जब वह पहली बार रणवीर सिंह से मिलीं तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने उनके काम व मेहनत को देखकर हौसला बढ़ाया। हालांकि रणवीर सिंह उनसे पूछते रहते थे कि लिनन का कपड़ा क्यों, इस पर वह भी अपना सटीक जवाब देते थे।

शूटिंग करते समय रणवीर सिंह ने मुझे कॉलर में एक तार लगाने को कहा, इस पर मैने पूछा क्यों तब उन्होंने कहा कि कहीं शूटिंग के दौरान गिर न जाए। यह बात उनके मनोबल को बढ़ा दिया। रणवीर सिंह का दाढ़ी उनका पोशाक के रंग से मेल करने के लिए हेयर और मेकअप टीम ने भी सटीक काम किया।

उन्होंने त्वचा के रंग, लेंस के रंग और बनावट के चुनाव तय किए जो पोशाक के रंग से मेल खाने चाहिए थे। यह लुक जीवंत दिखाई देगा। फिल्म धुरंधर में वही हुआ। फिल्म में रणवीर सिंह, आदित्य धर समेत सभी कलाकारों के आपसी सामंजस्य से काम करते गए और सराहना मिलती गई।

जब संजय दत्त ने कहा मैडम जी जो पहनाओगी पहन लेंगे जब लुक टेस्ट हो रहा था तब संजय दत्त से मैने कहा कि आप किस तरह का और कौन सा कपड़े पहनेंगे। इस पर संजय दत्त ने कहा कि मैडम जी आप जो कपड़े पहनाएंगे उसे खुशी से पहन लेंगे। संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार के मुंह से इस तरह का शब्द सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा।