Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chhaava नहीं जूनियर कौशल को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं Vicky Kaushal, कहा- 'देखना मुश्किल है...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर 7 नवंबर, 2025 को बेटे का जन्म हुआ। हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में 'छावा' के लिए सम्मानित विक्की ने बताय ...और पढ़ें

    Hero Image

    विक्की कौशल दिखाएंगे बेटे को ये फिल्म (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर 7 नवंबर, 2025 को बेटे का जन्म हुआ। तब से यह जोड़ा लाइमलाइट से दूर रहकर अपने जीवन के इस नए दौर का आनंद ले रहा है। पिता की ड्यूटी निभाने के बीच विक्की कौशल हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्हें फिल्म 'छावा' में छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटे को कौन सी फिल्म दिखाना चाहते हैं विक्की?

    उन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का विशेष सम्मान मिला। समारोह के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे को अपनी कौन-कौन सी फिल्में दिखाना चाहेंगे। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है जिसे वह अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं, तो अभिनेता ने कहा, “वाह, पहली फिल्म! मैं चाहता हूं कि वह मेरी पहली फिल्म, मसान देखे। यह एक अच्छी फिल्म है। मुझे पता है कि इसे देखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शायद बाद में,इतनी शुरुआत में न दिखाऊं...लेकिन यह जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में दिखाती है।”

    Vicky (13)

    यह भी पढ़ें- Deepika Padukone की चमकी किस्मत, विक्की कौशल के साथ मिल गई ब्लॉकबस्टर फिल्म!

    इन एक्ट्रेसेज ने बनाई हुई है प्राइवेसी

    वहीं कई एक्ट्रेसेज ने अपने बच्चे का फेस न रिवील करने को लेकर प्राइवेसी बनाई हुई है। इसके तहत वो उनकी फोटोज भी पोस्ट नहीं करते। आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा से लेकर रानी मुखर्जी तक, कई अभिनेत्रियों ने अपने बच्चों को चकाचौंध से दूर रखने का विकल्प चुना है।

    प्राइवेसी पर क्या बोले विक्की?

    इसी बारे में बात करते हुए विक्की ने कहा, “मेरा एक सिद्धांत है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज आपके सामने सबसे ज्यादा आती है… अपनी निजता की रक्षा करने में मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं इसे हल्के में लेता हूं, हमेशा याद रखता हूं कि कभी-कभार कोई बात लीक हो सकती है, कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपको पसंद न आए। ऐसा होने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं और न ही आखिरी। यह ऐसी चीज है जिसकी हम वास्तव में रक्षा करते हैं क्योंकि यह बहुत खास और पवित्र है। हम वास्तव में अपने निजी जीवन के कुछ हिस्से को चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं।”

    यह भी पढ़ें- Vicky Kaushal ने दिखाई अपने बेटे की पहली झलक, कटरीना के लाल को देख खिल उठा इस हीरोइन का चेहरा