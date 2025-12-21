Chhaava नहीं जूनियर कौशल को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं Vicky Kaushal, कहा- 'देखना मुश्किल है...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर 7 नवंबर, 2025 को बेटे का जन्म हुआ। तब से यह जोड़ा लाइमलाइट से दूर रहकर अपने जीवन के इस नए दौर का आनंद ले रहा है। पिता की ड्यूटी निभाने के बीच विक्की कौशल हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्हें फिल्म 'छावा' में छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

बेटे को कौन सी फिल्म दिखाना चाहते हैं विक्की? उन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का विशेष सम्मान मिला। समारोह के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे को अपनी कौन-कौन सी फिल्में दिखाना चाहेंगे। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है जिसे वह अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं, तो अभिनेता ने कहा, “वाह, पहली फिल्म! मैं चाहता हूं कि वह मेरी पहली फिल्म, मसान देखे। यह एक अच्छी फिल्म है। मुझे पता है कि इसे देखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शायद बाद में,इतनी शुरुआत में न दिखाऊं...लेकिन यह जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में दिखाती है।”