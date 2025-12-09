Deepika Padukone की चमकी किस्मत, विक्की कौशल के साथ मिल गई ब्लॉकबस्टर फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों अपनी नई फिल्मों में व्यस्त चल रहे हैं। हाल ही में विक्की कौशल पापा बने हैं और काफी खुश हैं। इसी बीच विक्की की आने वाली फिल्मों की चर्चा हो रही है और खबर आई है कि विक्की कौशल जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में नजर आ सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर आइए आपको बताते हैं...

दीपिका-विक्की पहली बार करेंगे साथ काम? बीते दिनों ही दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस के बाहर देखा गया था। ऑफिस के बाहर जब दीपिका नजर आईं तो हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में दीपिका अब किसी मैडॉक की नई फिल्म में दिखेंगी। खबरें तो ये भी आईं कि दीपिका मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) का हिस्सा हो सकती हैं। अब कहा जा रहा है कि दीपिका और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एक साथ दिख सकते हैं।

दोनों की जोड़ी फिल्म 'महावतार' (Mahavtar) में दिख सकती है। मिड डे में छपी खबर के मुताबिक, फिल्म की टीम इस वक्त ऐसे इंसान की तलाश में हैं, जो 'परशुराम' के साथ लिखे गए किरदार में गंभीरता और इमोशन्स को अच्छे से दिखाए। टीम को लग रहा है कि दीपिका पादुकोण इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट साबित हो रही हैं। फिल्म को लेकर मेकर्स ने दीपिका से बातचीत भी शुरू कर दी है।