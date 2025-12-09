Language
    Deepika Padukone की चमकी किस्मत, विक्की कौशल के साथ मिल गई ब्लॉकबस्टर फिल्म!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी दो फिल्मों से बाहर होने के बाद सुर्खियों में हैं। लेकिन इसी बीच अब खबर आई है कि दीपिका को विक्की कौशल के साथ एक नई फिल्म ...और पढ़ें

    दीपिका पादुकोण की चमकी किस्मत!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों अपनी नई फिल्मों में व्यस्त चल रहे हैं। हाल ही में विक्की कौशल पापा बने हैं और काफी खुश हैं। इसी बीच विक्की की आने वाली फिल्मों की चर्चा हो रही है और खबर आई है कि विक्की कौशल जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में नजर आ सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर आइए आपको बताते हैं...

    दीपिका-विक्की पहली बार करेंगे साथ काम?

    बीते दिनों ही दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस के बाहर देखा गया था। ऑफिस के बाहर जब दीपिका नजर आईं तो हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में दीपिका अब किसी मैडॉक की नई फिल्म में दिखेंगी। खबरें तो ये भी आईं कि दीपिका मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) का हिस्सा हो सकती हैं। अब कहा जा रहा है कि दीपिका और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एक साथ दिख सकते हैं।

    Mahavtar

    दोनों की जोड़ी फिल्म 'महावतार' (Mahavtar) में दिख सकती है। मिड डे में छपी खबर के मुताबिक, फिल्म की टीम इस वक्त ऐसे इंसान की तलाश में हैं, जो 'परशुराम' के साथ लिखे गए किरदार में गंभीरता और इमोशन्स को अच्छे से दिखाए। टीम को लग रहा है कि दीपिका पादुकोण इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट साबित हो रही हैं। फिल्म को लेकर मेकर्स ने दीपिका से बातचीत भी शुरू कर दी है।

    अमर कौशिक करेंगे फिल्म को डायरेक्ट

    वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म की टीम और मेकर्स से दीपिका मुलाकात भी कर चुकी हैं। फिल्म के लिए दीपिका का नाम लगभग तय ही है। इसमें दीपिका का किरदार विक्की की भूमिका की तरह ही बेहद दमदार होगा और दोनों के किरदार एक-दूसरे से जुड़े होंगे। फिल्म को दिनेश विजन ही बना रहे हैं और फिल्म का डायरेक्शन अमर कौशिक कर रहे हैं, जो मैडॉक की कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं।

    Mahavtaaar

    आपको बता दें कि दीपिका इससे पहले कल्कि 2 और स्पिरिट जैसी फिल्मों से बाहर हुईं थीं। इसके बाद ये विवाद खूब गहराया भी, क्योंकि ये खबर आई कि दीपिका अपनी डिमांड्स के चलते फिल्म से बाहर हुईं हैं। हालांकि दीपिका के पास फिल्मों की कमी नहीं है।

