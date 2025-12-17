Language
    Vicky Kaushal ने दिखाई अपने बेटे की पहली झलक, कटरीना के लाल को देख खिल उठा इस हीरोइन का चेहरा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने बीते महीने 7 नवंबर को अपने पहले बेबी का स्वागत किया था। उनके बेटे की पहली झलक के लिए फैंस बेकरार हैं। हाल ही में विक्की क ...और पढ़ें

    Hero Image

    विक्की कौशल ने इस शख्स को दिखाई बेटे की झलक/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी के 4 साल बाद कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बीते महीने अपनी पहली संतान का स्वागत किया था। 7 नवंबर को कटरीना कैफ ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से विक्की कौशल ने एक्ट्रेस के फैंस को दी। जिसके बाद फैंस से लेकर सितारों ने कपल को ढेर सारी बधाई दी।

    मां बनने के बाद कटरीना कैफ और उनके बेबी ब्वॉय की पहली झलक देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं। एक तरफ जहां उनका इंतजार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विक्की कौशल ने कटरीना कैफ की क्लोज रहीं एक खास इंसान को बेटे की पहली तस्वीर दिखा दी है। एक्ट्रेस का रिएक्शन देखकर सोशल मीडिया पर फैंस अब एक्ट्रेस के बेटे की झलक देखने के लिए और भी बैचेन हो रहे हैं।

    विक्की ने इस खास को दिखाई बेटे की फोटो

    विक्की कौशल ने जिस शख्स को अपने बेटे की पहली तस्वीर दिखाई, वह कोई और नहीं, कटरीना कैफ की क्लोज फ्रेंड और विक्की कौशल की 'लव एंड वॉर' की को-स्टार आलिया भट्ट हैं। बीते दिनों आलिया भट्ट और विक्की कौशल फिल्मफेयर के ओटीटी अवॉर्ड्स को अटेंड करने पहुंचे थे।

    इस अवॉर्ड फंक्शन में राजी एक्टर्स एक-दूसरे के साथ ब्लैक आउटफिट में ट्विन करते हुए दिखाई दिए। इसी इवेंट से कुछ तस्वीरें दोनों की रेडिट ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें विक्की कौशल उन्हें फोन में कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और आलिया का रिएक्शन एकदम प्राइजलेस है, जिसे देखकर फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि वह अपने और कटरीना कैफ के बेटे की फोटो आलिया भट्ट को दिखा रहे हैं।

    Vicky probably showing baby kaushal pics to Alia , this is so cute 😭
    byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip

     

    विक्की कौशल से खफा हो रहे हैं फैंस

    आलिया भट्ट का रिएक्शन देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "इनका रिएक्शन देखकर मुझे बहुत तेज से बेबी को देखने का मन कर रहा है...मुझे भी देखनी है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "हमें भी दिखा दो विक्की प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है आपका"।

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "विक्की कौशल फादर बनने के बाद और भी ज्यादा ग्लो कर रहे हैं"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुझे विश्वास नहीं होता कि इन सबका अब बेबी है"।