Katrina Kaif के घर आया एक और नया मेहमान, बेबी ब्वॉय के लिए Vicky Kaushal लेकर आए 3.5 करोड़ रुपये का तोहफा!
बॉलीवुड के स्टार कपल कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) हाल ही में माता-पिता बने हैं। दोनों ने अपने घर में एक बेबी ब्वॉय का स्वा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के न्यूली स्टार पैरेंट्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी जिंदगी के नए फेज का आनंद ले रहे हैं। इस बीच एक्टर ने अपने घर में एक और नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।
कटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले महीने ही पहली बार माता-पिता बने थे। 7 नवंबर को 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। अभी उनके बेबी के जन्म को एक महीने भी नहीं हुए हैं और अब विक्की ने अपने घर में एक नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।
पापा बनने के बाद विक्की कौशल ने खरीदी गाड़ी
यह एक तरह से विक्की कौशल का अपने बेबी ब्वॉय के लिए तोहफा माना जा रहा है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक्टर की चमचमाती नई लग्जरी कार लेक्सस है। विक्की कौशल ने हाल ही में Lexus LM350h 4S कार खरीदी है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी।
विक्की कौशल की नई कार की कीमत
पापा बनने के बाद विक्की व्हाइट कलर की नई चमचमाती गाड़ी घर लेकर आए। वह मुंबई में अपनी नई गाड़ी के साथ स्पॉट हुए। इस 4 सीटर लग्जरी मॉडल की कीमत 3.18 करोड़ से 3.20 करोड़ रुपये के बीच है।
पापा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की
विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने अभी तक अपने बेबी का नाम या फिर उसका चेहरा रिवील नहीं किया है। मगर छावा एक्टर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में पिता बनने की खुशी जाहिर की थी। जीक्यू के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, "इस साल पिता बनना 2025 का मेरा सबसे बड़ा पल है। यह एक जादुई एहसास है। मुझे हमेशा लगता था कि जब समय आएगा, तो मैं बहुत इमोशनल और खुश हो जाऊंगा, लेकिन असल में यह मेरी जिंदगी का सबसे सुकून देने वाला पल रहा है।"
