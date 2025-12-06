Katrina Kaif के घर आया एक और नया मेहमान, बेबी ब्वॉय के लिए Vicky Kaushal लेकर आए 3.5 करोड़ रुपये का तोहफा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के न्यूली स्टार पैरेंट्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी जिंदगी के नए फेज का आनंद ले रहे हैं। इस बीच एक्टर ने अपने घर में एक और नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले महीने ही पहली बार माता-पिता बने थे। 7 नवंबर को 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। अभी उनके बेबी के जन्म को एक महीने भी नहीं हुए हैं और अब विक्की ने अपने घर में एक नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।

पापा बनने के बाद विक्की कौशल ने खरीदी गाड़ी यह एक तरह से विक्की कौशल का अपने बेबी ब्वॉय के लिए तोहफा माना जा रहा है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक्टर की चमचमाती नई लग्जरी कार लेक्सस है। विक्की कौशल ने हाल ही में Lexus LM350h 4S कार खरीदी है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी।