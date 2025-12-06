Language
    Katrina Kaif के घर आया एक और नया मेहमान, बेबी ब्वॉय के लिए Vicky Kaushal लेकर आए 3.5 करोड़ रुपये का तोहफा!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    बॉलीवुड के स्टार कपल कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) हाल ही में माता-पिता बने हैं। दोनों ने अपने घर में एक बेबी ब्वॉय का स्वा ...और पढ़ें

    Hero Image

    विक्की कौशल के घर एक और नया मेहमान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के न्यूली स्टार पैरेंट्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी जिंदगी के नए फेज का आनंद ले रहे हैं। इस बीच एक्टर ने अपने घर में एक और नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।

    कटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले महीने ही पहली बार माता-पिता बने थे। 7 नवंबर को 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। अभी उनके बेबी के जन्म को एक महीने भी नहीं हुए हैं और अब विक्की ने अपने घर में एक नए मेहमान का स्वागत कर लिया है।

    पापा बनने के बाद विक्की कौशल ने खरीदी गाड़ी

    यह एक तरह से विक्की कौशल का अपने बेबी ब्वॉय के लिए तोहफा माना जा रहा है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक्टर की चमचमाती नई लग्जरी कार लेक्सस है। विक्की कौशल ने हाल ही में Lexus LM350h 4S कार खरीदी है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी।

    Vicky Kaushal car

    विक्की कौशल की नई कार की कीमत

    पापा बनने के बाद विक्की व्हाइट कलर की नई चमचमाती गाड़ी घर लेकर आए। वह मुंबई में अपनी नई गाड़ी के साथ स्पॉट हुए। इस 4 सीटर लग्जरी मॉडल की कीमत 3.18 करोड़ से 3.20 करोड़ रुपये के बीच है।

    Vicky Kaushal new car

    पापा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की

    विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने अभी तक अपने बेबी का नाम या फिर उसका चेहरा रिवील नहीं किया है। मगर छावा एक्टर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में पिता बनने की खुशी जाहिर की थी। जीक्यू के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, "इस साल पिता बनना 2025 का मेरा सबसे बड़ा पल है। यह एक जादुई एहसास है। मुझे हमेशा लगता था कि जब समय आएगा, तो मैं बहुत इमोशनल और खुश हो जाऊंगा, लेकिन असल में यह मेरी जिंदगी का सबसे सुकून देने वाला पल रहा है।"

