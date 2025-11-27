Love and War में रणबीर कपूर पर भारी पड़ गए विक्की कौशल, भंसाली की फिल्म से लीक हुई दोनों की फोटो?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता-निर्देशकों में से एक हैं जो किसी भी कहानी को ग्रैंड लेवल पर बारीकियों के साथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वेब सीरीज हीरामंडी के बाद से ही भंसाली अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में जी जान लगा रहे हैं।

