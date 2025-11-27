Love and War में रणबीर कपूर पर भारी पड़ गए विक्की कौशल, भंसाली की फिल्म से लीक हुई दोनों की फोटो?
संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी आगामी फिल्म लव एंड वॉर (Love And War) की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिल्म के सेट से अब विक्की कौशल और रणबीर कपूर की फोटो लीक हुई है जिसके बाद फैंस एक्साइटेड हो गए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता-निर्देशकों में से एक हैं जो किसी भी कहानी को ग्रैंड लेवल पर बारीकियों के साथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वेब सीरीज हीरामंडी के बाद से ही भंसाली अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में जी जान लगा रहे हैं।
संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी आगामी फिल्म लव एंड वॉर (Love and War) की तैयारियों में जुटे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) मुख्य भूमिकाओं में हैं।
लव एंड वॉर से लीक विक्की-रणबीर का लुक
फिल्म भले ही अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अभी से फैंस के बीच इसको लेकर बज बना हुआ है। लव एंड वॉर से अभी तक कई फोटोज सामने आ गई हैं, लेकिन अब विक्की और रणबीर की साथ में फोटो लीक हुई है जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल पैदा हो गई है।
यह भी पढ़ें- 2026 में पर्दे पर होगा भरपूर रोमांस, भंसाली की अगली फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- 'हम-तुम वाइब है'
विक्की के लुक की हो रही है तारीफ
इस तस्वीर में विक्की कौशल और रणबीर कपूर पायलट के कॉस्टूयम में दिख रहे हैं। तस्वीर में दोनों ही एक्टर्स इस लुक में दमदार लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फैंस रणबीर से ज्यादा विक्की के लुक को पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, "विक्की क्रूर है और मिलिट्री यूनिफॉर्म उस पर सूट करती है, उनके बगल में खड़े बूढ़े आदमी के एकदम उलट।" कुछ ने कहा कि वह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हालांकि, फैंस रणबीर के लुक की भी सराहना कर रहे हैं।
Exclusive: #RanbirKapoor and #VickyKaushal fly alongside the MiG-21 one last time for Sanjay Leela Bhansali's #LoveAndWar, capturing a historic moment as the iconic jet makes its final takeoff! pic.twitter.com/MhYCIzBiNU— The Climax India (@TheClimaxIndia) November 26, 2025
क्या है फिल्म की कहानी?
संजय लीला भंसाली निर्देशित लव एंड वॉर की कहानी लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द घूमेगी। इंडियन एयर फोर्स के दो पायलट (रणबीर और विक्की) को एक ही महिला से प्यार हो जाता है। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह 14 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर उतरेगी।
यह भी पढ़ें- Love & War: 90s की दीवा की तरह सजीं आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की फिल्म से एक्ट्रेस का लुक वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।