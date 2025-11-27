Love And War की रिलीज पर अड़े रणबीर कपूर, 'रामायणम्' की वजह से फंसा पेंच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकारों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का नाम भी शामिल होगा। मौजूदा समय में रणबीर अपनी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर (Love And War) की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसका निर्देशन दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि लव एंड वॉर की रिलीज को लेकर मेकर्स और एक्टर की बीच पेंच फंस गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लव एंड वॉर की रिलीज पर फंसा पेंच दो बड़ी फिल्में अगर आसपास रिलीज हों, तो बॉक्स आफिस पर उसका असर पड़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ऐसे में बड़ी फिल्मों के बीच अंतर होना जरूरी है। इसी प्रयास में इन दिनों अभिनेता रणबीर कपूर लगे हुए हैं। रणबीर नहीं चाहते हैं कि अगले साल उनकी दोनों बड़ी फिल्में लव एंड वार और रामायणम् (Ramayana) आसपास रिलीज हों।

जबकि भंसाली इस फिल्म को अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करना चाह रहे थे। रणबीर लव एंड वार को जून में रिलीज करने के फैसले पर अडिग हैं। रामायणम् फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा भी नहीं चाहते कि लव एंड वार का असर रामायणम् पर पड़े, क्योंकि बजट के लिहाज से यह बड़ी फिल्म है। दोनों फिल्मों को प्रमोशन की जरूरत है। अगर दोनों आसपास रिलीज हुईं, तो इनके बाक्स आफिस प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।