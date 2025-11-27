Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Love And War की रिलीज पर अड़े रणबीर कपूर, 'रामायणम्' की वजह से फंसा पेंच

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:54 AM (IST)

    Love And War Release Date: निर्देशक संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड मूवी लव एंड वॉर में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब खबर आ रही है कि एक्टर इस फिल्म की रिलीज डेट पर अड़ गए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकारों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का नाम भी शामिल होगा। मौजूदा समय में रणबीर अपनी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर (Love And War) की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसका निर्देशन दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि लव एंड वॉर की रिलीज को लेकर मेकर्स और एक्टर की बीच पेंच फंस गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लव एंड वॉर की रिलीज पर फंसा पेंच

    दो बड़ी फिल्में अगर आसपास रिलीज हों, तो बॉक्स आफिस पर उसका असर पड़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ऐसे में बड़ी फिल्मों के बीच अंतर होना जरूरी है। इसी प्रयास में इन दिनों अभिनेता रणबीर कपूर लगे हुए हैं। रणबीर नहीं चाहते हैं कि अगले साल उनकी दोनों बड़ी फिल्में लव एंड वार और रामायणम् (Ramayana) आसपास रिलीज हों।

    loveandwar

    यह भी पढ़ें- क्या Ranbir Kapoor ने परिवार के साथ खाया जंगली मटन और फिश? 'रामायण' के लिए नॉन-वेज छोड़ने का किया था दावा

    सूत्रों के अनुसार रणबीर ने लव एंड वार के निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) और उनकी टीम को सलाह दी है कि इसकी शूटिंग अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाए, ताकि फिल्म को जून में रिलीज किया जा सके। वह इस फिल्म और रामायणम् के बीच कम से कम चार महीने का अंतर चाहते हैं। चूंकि रामायणम् अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी और उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए रणबीर ने भंसाली से अनुरोध किया है कि लव एंड वार को अगले साल जून तक बड़े पर्दे पर लाया जाए।

    loveandwar (2)

    जबकि भंसाली इस फिल्म को अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करना चाह रहे थे। रणबीर लव एंड वार को जून में रिलीज करने के फैसले पर अडिग हैं। रामायणम् फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा भी नहीं चाहते कि लव एंड वार का असर रामायणम् पर पड़े, क्योंकि बजट के लिहाज से यह बड़ी फिल्म है। दोनों फिल्मों को प्रमोशन की जरूरत है। अगर दोनों आसपास रिलीज हुईं, तो इनके बाक्स आफिस प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

    2026 में होगा रणबीर का कमबैक

    आने वाले साल रणबीर कपूर के कमबैक ईयर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2023 में आखिरी बार एनिमल फिल्म के जरिए रणबीर बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। इस लिहाज से करीब 3 साल बाद वह लव एंड वॉर और निर्देशक नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् के जरिए सिनेमाघरों में री-एंट्री मारेंगे। 

    यह भी पढ़ें- प्रभास की Spirit में हुई इस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर दे चुका है 500 करोड़ की फिल्म?