'इज्जत नहीं खोना...', पैसों के लिए शादियों में नाचने वाले स्टार्स पर Ranbir Kapoor का बयान हुआ वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में सितारे बड़ी-बड़ी हस्तियों के शादी समारोह या फिर फंक्शन में परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ सितारे होस्टिंग भी करते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए उन सितारों को अच्छी-खासी रकम भी मिलती है, लेकिन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) उन सितारों में से एक हैं जो शादियों में डांस करने से बचते हैं।

जी हां, रणबीर कपूर कभी भी किसी दूसरे के शादी समारोह में पैसे लेकर डांस नहीं करते हैं। एक बार खुद अभिनेता ने इसके पीछे की वजह बताई थी और कहा था कि उनके लिए कभी पैसे मायने नहीं रखता है।

शादियों में नहीं नाचते हैं रणबीर कपूर टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में एक बार रणबीर कपूर ने पैसों के लिए शादियों में न नाचने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, "मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, वह मेरा परिवार है। फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो ऐसा करते हैं लेकिन ये वो वैल्यूज नहीं हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं।"