'इज्जत नहीं खोना...', पैसों के लिए शादियों में नाचने वाले स्टार्स पर Ranbir Kapoor का बयान हुआ वायरल

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उन सितारों के बारे में बात की थी जो शादियों में डांस करते हैं। उन्होंने बताया था कि आखिर वह क्यों दूसरों की शादियों में डांस नहीं करते हैं। जानिए एक्टर ने अपने बयान में क्या-क्या कहा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में सितारे बड़ी-बड़ी हस्तियों के शादी समारोह या फिर फंक्शन में परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ सितारे होस्टिंग भी करते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए उन सितारों को अच्छी-खासी रकम भी मिलती है, लेकिन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) उन सितारों में से एक हैं जो शादियों में डांस करने से बचते हैं।
जी हां, रणबीर कपूर कभी भी किसी दूसरे के शादी समारोह में पैसे लेकर डांस नहीं करते हैं। एक बार खुद अभिनेता ने इसके पीछे की वजह बताई थी और कहा था कि उनके लिए कभी पैसे मायने नहीं रखता है।
शादियों में नहीं नाचते हैं रणबीर कपूर
टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में एक बार रणबीर कपूर ने पैसों के लिए शादियों में न नाचने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, "मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, वह मेरा परिवार है। फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो ऐसा करते हैं लेकिन ये वो वैल्यूज नहीं हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं।"
इज्जत नहीं खोना चाहते हैं रणबीर
एनिमल एक्टर ने आगे कहा था, "कुछ भी गलत नहीं है लेकिन पैसा मेरा मकसद नहीं है। मैं अरबों-खरबों कमाना नहीं चाहता। मैं एक एक्टर हूं। मेरा मकसद अलग है। मेरे पैशन अलग हैं। मैं शादी में डांस करके अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता, जहां लोग शराब का गिलास लेकर खड़े हों और बुरे कमेंट्स करते हों। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा करे। यह मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसा नहीं करूंगा।"
स्टारडम पर पड़ता है असर
रणबीर कपूर ने यह भी कहा था कि कोई भी उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वह स्टारडम के लिए कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बकौल अभिनेता, "मैं स्टारडम नहीं खोऊंगा लेकिन मैं अपने स्टारडम की वजह से यह नहीं सोचूंगा कि अगर मैं स्टार हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और बच सकता हूं।"
