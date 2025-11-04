जब रणबीर कपूर ने छीन ली थी Ranveer Singh की ये फिल्म, 90 करोड़ के बजट में बनी मूवी रही थी महा फ्लॉप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह मौजूदा समय में हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। इन दोनों की फिल्में ऑडियंस को काफी पसंद आती हैं। इस आधार पर आज हम रणवीर और रणबीर से जुड़ा एक रोचक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं, जब रणबीर कपूर ने एक फिल्म से रणवीर सिंह को रिप्लेस किया था।

लेकिन ये दावं रणबीर पर बैक फायर कर गया है और वह मूवी महा फ्लॉप साबित हुई थी। 90 करोड़ के मोटे बजट में बनी उस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने सिरे से खारिज कर दिया था। रणबीर कपूर की महा फ्लॉप फिल्में 18 साल के फिल्मी करियर में बतौर अभिनेता रणबीर कपूर ने कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन उनकी कुछ मूवीज ऐसी रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। उनमें से एक फिल्म बॉम्बे वेलवेट रही। जी हां, साल 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई निर्देशक अनुराग कश्यप की ये मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अनुराग ने इस बात का खुलासा किया है कि बॉम्बे वेलवेट के उनकी पहली पसंद अभिनेता रणवीर सिंह थे।

फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, विक्की कौशल, के के मेनन और करण जौहर जैसे दमदार कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा गिया। गौर करने वाली बात ये है कि इतनी जबरदस्त कास्ट होने के बावजूद बॉम्बे वेलवेट अपनी छाप छोड़ने में नकाम रही।