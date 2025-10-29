Language
    'ये तो रणबीर...' रॉकस्टार एक्टर की कार्बन कॉपी निकला Juhi Chawla का भतीजा, फैंस ने जताई बॉलीवुड डेब्यू की इच्छा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    जूही चावला (Juhi Chawla) ने साल 1986 में फिल्म सल्तनत से डेब्यू किया था। एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कयामत से कयामत तक से मिली। फिल्म के अलावा जूही अपने परिवार के साथ भी एक खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने भतीजे के साथ फोटो शेयर की जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी।

    जूही चावला के साथ उनका भतीजा जय (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री जूही चावला ने अपने भतीजे वीर जय खोसला के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। उन्होंने बताया कि वो उसके जन्मदिन के मौके पर सम्मान में 100 पेड़ लगाएंगी। ये तो हुई अभिनेत्री जूही चावला की बात लेकिन सबकी निगाहें उनके भतीजे पर जा टिकी।

    जूही का भतीजा करेगा बॉलीवुड डेब्यू

    फैंस का मानना है कि उसके फीचर रणबीर कपूर से काफी ज्यादा मिलते-जुलते हैं। इसके बाद फैंस कमेंट करने लगे कि क्या वो भी बॉलीवुड में डेब्यू करने की योजना बना रहे हैं?

    जूही ने इंस्टाग्राम पर अपने भतीजे जय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए साथ में कई सारी फोटोज शेयर कीं। तस्वीरें शेयर करते हुए, जूही ने लिखा, "हमारे प्यारे जय के लिए 100 पेड़, ए बिग हग और हैप हैप हैप्पी बर्थडे!!!!!!!! इसी के साथ उन्होंने कई सारे दिल, स्टार्स वाले इमोजी भी बनाए।"

    फैंस ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

    जैसे ही जूही ने यह पोस्ट शेयर की, उनके कमेंट सेक्शन में लोग जय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। वहीं कई सोशल मीडिया यूज़र्स यह बताने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनका भतीजा रणबीर कपूर से कितना मिलता-जुलता है। एक ने लिखा, "बहुत हैंडसम, हैप्पी बर्थडे चैंप", जबकि दूसरे ने लिखा, "जूही जिस तरह से अपने परिवार के साथ घुलती-मिलती हैं, वह देखना रोमांचक है क्योंकि यह परिवार के छोटे सदस्यों के प्रति उनके सम्मान और प्रशंसा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक सेलिब्रिटी के तौर पर वह एक सच्ची प्रेरणा हैं क्योंकि बहुत कम लोगों के बीच खास रिश्ता होता है। मुझे उनके ये गुण पसंद हैं। जय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

     
     
     
    एक ने लिखा, “वाह अगला रणबीर कपूर”। अगले ने लिखा, “जूही जी आपका छोटा जय रणबीर कपूर जैसा दिख रहा है।”

    जूही चावला ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। उनके दो बच्चे हैं, जाह्नवी मेहता और अर्जुन मेहता। जूही ने 1986 में फिल्म सल्तनत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन दो साल बाद फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी मिली।

