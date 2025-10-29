'ये तो रणबीर...' रॉकस्टार एक्टर की कार्बन कॉपी निकला Juhi Chawla का भतीजा, फैंस ने जताई बॉलीवुड डेब्यू की इच्छा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री जूही चावला ने अपने भतीजे वीर जय खोसला के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। उन्होंने बताया कि वो उसके जन्मदिन के मौके पर सम्मान में 100 पेड़ लगाएंगी। ये तो हुई अभिनेत्री जूही चावला की बात लेकिन सबकी निगाहें उनके भतीजे पर जा टिकी।

फैंस ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं जैसे ही जूही ने यह पोस्ट शेयर की, उनके कमेंट सेक्शन में लोग जय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। वहीं कई सोशल मीडिया यूज़र्स यह बताने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनका भतीजा रणबीर कपूर से कितना मिलता-जुलता है। एक ने लिखा, "बहुत हैंडसम, हैप्पी बर्थडे चैंप", जबकि दूसरे ने लिखा, "जूही जिस तरह से अपने परिवार के साथ घुलती-मिलती हैं, वह देखना रोमांचक है क्योंकि यह परिवार के छोटे सदस्यों के प्रति उनके सम्मान और प्रशंसा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक सेलिब्रिटी के तौर पर वह एक सच्ची प्रेरणा हैं क्योंकि बहुत कम लोगों के बीच खास रिश्ता होता है। मुझे उनके ये गुण पसंद हैं। जय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"