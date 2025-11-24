क्या Ranbir Kapoor ने परिवार के साथ खाया जंगली मटन और फिश? 'रामायण' के लिए नॉन-वेज छोड़ने का किया था दावा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। इसकी वजह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हालिया डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स (Dining with Kapoors) है। इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा कपूर परिवार एक साथ लंच करते हुए नजर आया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म रामायण (Ramayana) में नजर आने वाले हैं। वह इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। कुछ समय पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि रणबीर इस फिल्म के लिए सात्विक बन गए हैं। उन्होंने नॉन-वेज, स्मोकिंग और एल्कोहोल छोड़ दिया है।

डाइनिंग विद कपूर्स से उठा विवाद अब राज कपूर के परिवार पर बनी डॉक्युमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स रिलीज हुई है जिसे देख लोग दावा कर रहे हैं कि अभिनेता ने नॉन-वेज खाया है। दरअसल, डाइनिंग विद कपूर्स में दिखाया गया कि अरमान जैन ने कपूर परिवार के लिए एक लंच होस्ट किया था जिसमें राज कपूर के फेवरेट फूड भी शामिल थे।