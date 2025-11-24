क्या Ranbir Kapoor ने परिवार के साथ खाया जंगली मटन और फिश? 'रामायण' के लिए नॉन-वेज छोड़ने का किया था दावा
रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं। हाल ही में वह कपूर परिवार के साथ डाइनिंग विद कपूर्स में दिखाई दिए, जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। दावा किया गया था कि रामायण के लिए रणबीर ने नॉन-वेज छोड़ दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। इसकी वजह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हालिया डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स (Dining with Kapoors) है। इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा कपूर परिवार एक साथ लंच करते हुए नजर आया था।
रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म रामायण (Ramayana) में नजर आने वाले हैं। वह इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। कुछ समय पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि रणबीर इस फिल्म के लिए सात्विक बन गए हैं। उन्होंने नॉन-वेज, स्मोकिंग और एल्कोहोल छोड़ दिया है।
डाइनिंग विद कपूर्स से उठा विवाद
अब राज कपूर के परिवार पर बनी डॉक्युमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स रिलीज हुई है जिसे देख लोग दावा कर रहे हैं कि अभिनेता ने नॉन-वेज खाया है। दरअसल, डाइनिंग विद कपूर्स में दिखाया गया कि अरमान जैन ने कपूर परिवार के लिए एक लंच होस्ट किया था जिसमें राज कपूर के फेवरेट फूड भी शामिल थे।
रणबीर कपूर ने खाया नॉन-वेज?
अरमान खान के मेन्यू में जंगली मटन, फिश, पाया, छिलके वाले आलू, दाल समेत वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन डिशेज शामिल थे। अरमान ने खुद सारा खाना तैयार किया था और अपने हाथ से सर्व किया था। डॉक्युमेंट्री में दिखाया गया था कि कैसे पूरा परिवार एक टेबल पर बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहा था।
सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए रणबीर
जैसे ही यह डॉक्युमेंट्री सामने आई, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक रेडिट यूजर ने कहा, "रणबीर कपूर ने PR से झूठ बोला था कि रामायण की शूटिंग के दौरान उन्होंने कोई नॉन-वेज नहीं खाया था, लेकिन डाइनिंग विद द कपूर्स में हम देखते हैं कि यह सारा दावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है।"
Ranbir Kapoor PR lied that he avoided all kinds of meat while Filming Ramayana but in Dining with the Kapoors, we see all that claim being nothing but a lie.
सोशल मीडिया पर अभिनेता बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि, डॉक्युमेंट्री में यह नहीं दिखाया गया है कि रणबीर ने वाकई नॉन-वेज खाया है या नहीं। ऐसे में दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।
