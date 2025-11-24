Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या Ranbir Kapoor ने परिवार के साथ खाया जंगली मटन और फिश? 'रामायण' के लिए नॉन-वेज छोड़ने का किया था दावा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं। हाल ही में वह कपूर परिवार के साथ डाइनिंग विद कपूर्स में दिखाई दिए, जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। दावा किया गया था कि रामायण के लिए रणबीर ने नॉन-वेज छोड़ दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डाइनिंग विद कपूर्स रिलीज होने के बाद ट्रोल हुए रणबीर कपूर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। इसकी वजह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हालिया डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स (Dining with Kapoors) है। इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा कपूर परिवार एक साथ लंच करते हुए नजर आया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म रामायण (Ramayana) में नजर आने वाले हैं। वह इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। कुछ समय पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि रणबीर इस फिल्म के लिए सात्विक बन गए हैं। उन्होंने नॉन-वेज, स्मोकिंग और एल्कोहोल छोड़ दिया है।

    डाइनिंग विद कपूर्स से उठा विवाद

    अब राज कपूर के परिवार पर बनी डॉक्युमेंट्री डाइनिंग विद कपूर्स रिलीज हुई है जिसे देख लोग दावा कर रहे हैं कि अभिनेता ने नॉन-वेज खाया है। दरअसल, डाइनिंग विद कपूर्स में दिखाया गया कि अरमान जैन ने कपूर परिवार के लिए एक लंच होस्ट किया था जिसमें राज कपूर के फेवरेट फूड भी शामिल थे।

    रणबीर कपूर ने खाया नॉन-वेज?

    अरमान खान के मेन्यू में जंगली मटन, फिश, पाया, छिलके वाले आलू, दाल समेत वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन डिशेज शामिल थे। अरमान ने खुद सारा खाना तैयार किया था और अपने हाथ से सर्व किया था। डॉक्युमेंट्री में दिखाया गया था कि कैसे पूरा परिवार एक टेबल पर बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहा था। 

    यह भी पढ़ें- 'इज्जत नहीं खोना...', पैसों के लिए शादियों में नाचने वाले स्टार्स पर Ranbir Kapoor का बयान हुआ वायरल

    सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए रणबीर

    जैसे ही यह डॉक्युमेंट्री सामने आई, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक रेडिट यूजर ने कहा, "रणबीर कपूर ने PR से झूठ बोला था कि रामायण की शूटिंग के दौरान उन्होंने कोई नॉन-वेज नहीं खाया था, लेकिन डाइनिंग विद द कपूर्स में हम देखते हैं कि यह सारा दावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है।"

     

    Ranbir Kapoor PR lied that he avoided all kinds of meat while Filming Ramayana but in Dining with the Kapoors, we see all that claim being nothing but a lie.
    byu/RapchikGunda inBollyBlindsNGossip

    सोशल मीडिया पर अभिनेता बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि, डॉक्युमेंट्री में यह नहीं दिखाया गया है कि रणबीर ने वाकई नॉन-वेज खाया है या नहीं। ऐसे में दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। 

    यह भी पढ़ें- फिर बड़े पर्दे पर रोमांस फरमाएंगे Ranbir-Deepika, एक्ट्रेस ने दिया बड़ा हिंट?