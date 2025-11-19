12 दिन बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ नजर आए Katrina Kaif और विक्की कौशल? क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई
शादी के चार साल बाद कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल ने अपनी पहली संतान का स्वागत किया। उन्होंने 7 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और बताया कि एक्ट्रेस ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है। अब कुछ दिनों के बाद ही कटरीना-विक्की की इंटरनेट पर बेबी के साथ एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसे देख फैंस शॉक्ड हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और कौशल 12 दिन पहले ही माता-पिता बने हैं। 7 नवंबर को अभिनेत्री ने एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर-अनुष्का शर्मा सहित कई सितारों ने उनका मॉम क्लब में स्वागत किया।
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेबी से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स को प्राइवेट रखा है। हालांकि, अब एक्ट्रेस और उनकी सासू मां की न्यूबॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या है इंटरनेट पर वायरल होने वल्ली इस तस्वीर का असली सच चलिए आपको बताते हैं।
कटरीना कैफ की बेबी के साथ 3 अलग तस्वीरें वायरल
कटरीना कैफ की बेबी के साथ एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग फोटोज वायरल हो रही हैं। पहली फोटो में वह अपने बेबी ब्वॉय और पति विक्की कौशल के साथ नजर आ रही हैं और उनके बीचे इट्स अ ब्वॉय लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में कटरीना कैफ की सासू मां ने हाथ में बेबी पकड़ा हुआ है। फोटो में कटरीना कैफ-विक्की कौशल (Vicky Kaushal) उनके साथ खुशी-खुशी फोटो क्लिक करवा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Katrina Kaif न्यू बॉर्न बेबी के साथ हॉस्पिटल से हुईं डिस्चार्ज, 1 हफ्ते बाद 'जूनियर कौशल' का ग्रैंड वेलकम!
एक अन्य फोटो में कटरीना कैफ ने बाहों में अपने बेटे को थामा हुआ है और सासू मां अपनी बहू और पोते से लाड लड़ा रही हैं। कुछ फैंस ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि ये फोटो असली है, लेकिन आपको बता दें कि इन तीनों ही फोटो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है। हैरानी वाली बात ये है कि इन फोटोज को किसी और ने नहीं, बल्कि कटरीना के फैन क्लब ने ही शेयर किया है।
AI के अधिकतम यूज से बढ़ रहा है सितारों का डर
कटरीना कैफ अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं, जिनकी बेबी की AI तस्वीर बनाई गई है, इससे पहले कियारा के साथ भी सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें वह सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हैं और न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लिया गया है।
AI की तस्वीरों से बनाई गई तस्वीरें इतनी रियल होती हैं कि फैंस उनकी जांच-पड़ताल किए बिना ही उन्हें सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो एक्ट्रेसेस की उनके बच्चों के साथ फोटो हो या फिर आलिया-काजोल और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों की मॉर्फ्ड फोटोज। जिसका खामियाजा कभी-कभी सितारों को बिना किसी गलती के भुगतना पड़ता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।