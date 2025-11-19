Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    12 दिन बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ नजर आए Katrina Kaif और विक्की कौशल? क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    शादी के चार साल बाद कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल ने अपनी पहली संतान का स्वागत किया। उन्होंने 7 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और बताया कि एक्ट्रेस ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है। अब कुछ दिनों के बाद ही कटरीना-विक्की की इंटरनेट पर बेबी के साथ एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसे देख फैंस शॉक्ड हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कटरीना कैफ की बेबी संग वायरल फोटो की सच्चाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और कौशल 12 दिन पहले ही माता-पिता बने हैं। 7 नवंबर को अभिनेत्री ने एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर-अनुष्का शर्मा सहित कई सितारों ने उनका मॉम क्लब में स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेबी से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स को प्राइवेट रखा है। हालांकि, अब एक्ट्रेस और उनकी सासू मां की न्यूबॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या है इंटरनेट पर वायरल होने वल्ली इस तस्वीर का असली सच चलिए आपको बताते हैं।

    कटरीना कैफ की बेबी के साथ 3 अलग तस्वीरें वायरल

    कटरीना कैफ की बेबी के साथ एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग फोटोज वायरल हो रही हैं। पहली फोटो में वह अपने बेबी ब्वॉय और पति विक्की कौशल के साथ नजर आ रही हैं और उनके बीचे इट्स अ ब्वॉय लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में कटरीना कैफ की सासू मां ने हाथ में बेबी पकड़ा हुआ है। फोटो में कटरीना कैफ-विक्की कौशल (Vicky Kaushal) उनके साथ खुशी-खुशी फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Katrina Kaif न्यू बॉर्न बेबी के साथ हॉस्पिटल से हुईं डिस्चार्ज, 1 हफ्ते बाद 'जूनियर कौशल' का ग्रैंड वेलकम!

    एक अन्य फोटो में कटरीना कैफ ने बाहों में अपने बेटे को थामा हुआ है और सासू मां अपनी बहू और पोते से लाड लड़ा रही हैं। कुछ फैंस ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि ये फोटो असली है, लेकिन आपको बता दें कि इन तीनों ही फोटो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है। हैरानी वाली बात ये है कि इन फोटोज को किसी और ने नहीं, बल्कि कटरीना के फैन क्लब ने ही शेयर किया है।

    katrina baby

    AI के अधिकतम यूज से बढ़ रहा है सितारों का डर

    कटरीना कैफ अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं, जिनकी बेबी की AI तस्वीर बनाई गई है, इससे पहले कियारा के साथ भी सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें वह सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हैं और न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लिया गया है।

    katrina 11

    AI की तस्वीरों से बनाई गई तस्वीरें इतनी रियल होती हैं कि फैंस उनकी जांच-पड़ताल किए बिना ही उन्हें सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो एक्ट्रेसेस की उनके बच्चों के साथ फोटो हो या फिर आलिया-काजोल और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों की मॉर्फ्ड फोटोज। जिसका खामियाजा कभी-कभी सितारों को बिना किसी गलती के भुगतना पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- इस टीवी एक्टर की वजह से विक्की कौशल बने Katrina Kaif के सैया, लगाई थी दोनों के बीच प्यार की 'चिंगारी'?