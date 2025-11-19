12 दिन बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ नजर आए Katrina Kaif और विक्की कौशल? क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और कौशल 12 दिन पहले ही माता-पिता बने हैं। 7 नवंबर को अभिनेत्री ने एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर-अनुष्का शर्मा सहित कई सितारों ने उनका मॉम क्लब में स्वागत किया।

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेबी से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स को प्राइवेट रखा है। हालांकि, अब एक्ट्रेस और उनकी सासू मां की न्यूबॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या है इंटरनेट पर वायरल होने वल्ली इस तस्वीर का असली सच चलिए आपको बताते हैं।

कटरीना कैफ की बेबी के साथ 3 अलग तस्वीरें वायरल कटरीना कैफ की बेबी के साथ एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग फोटोज वायरल हो रही हैं। पहली फोटो में वह अपने बेबी ब्वॉय और पति विक्की कौशल के साथ नजर आ रही हैं और उनके बीचे इट्स अ ब्वॉय लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में कटरीना कैफ की सासू मां ने हाथ में बेबी पकड़ा हुआ है। फोटो में कटरीना कैफ-विक्की कौशल (Vicky Kaushal) उनके साथ खुशी-खुशी फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

AI के अधिकतम यूज से बढ़ रहा है सितारों का डर कटरीना कैफ अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं, जिनकी बेबी की AI तस्वीर बनाई गई है, इससे पहले कियारा के साथ भी सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें वह सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हैं और न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लिया गया है।