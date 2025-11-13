इस टीवी एक्टर की वजह से विक्की कौशल बने Katrina Kaif के सैया, लगाई थी दोनों के बीच प्यार की 'चिंगारी'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी फैंस के लिए काफी शॉकिंग थी। कहा जाता है कि इन दोनों की लव स्टोरी एक अवॉर्ड फंक्शन से शुरू हुई थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि करण जौहर इनकी लव स्टोरी के 'क्यूपिड' हैं, क्योंकि कटरीना ने विक्की कौशल के बारे में पहली बार उनके शो में ही बात की थी।

हालांकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की प्यार की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करण ने नहीं, बल्कि एक टीवी एक्टर ने की थी। हाल ही में खुद विक्की ने बताया कि किसकी वजह से वह पहली बार कटरीना कैफ से मिल पाए थे।

इस एक्टर ने विक्की-कटरीना को मिलवाया विक्की कौशल हाला ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' (Two Much with Twinkle and Kajol) में खास मेहमान बनकर आए थे और यहीं पर उन्होंने खुलासा किया कि उनकी और कटरीना कैफ की पहली मुलाकात कैसे हुई थी और उनके बीच प्यार की चिंगारी कैसे भड़की थी।

सुनील ग्रोवर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं कटरीना आपको बता दें कि कटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हैं। दोनों ने सलमान खान की फिल्म 'भारत' में साथ में काम किया था। विक्की ने आगे ये भी बताया कि उनका दूसरा एनकाउंटर भी कटरीना कैफ के साथ एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान ही हुआ था, जहां एक सेगमेंट के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस को मजाक में ये कहा था, "आप विक्की जैसे किसी अच्छे इंसान को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? हालांकि, तब भी दोनों डेट नहीं कर रहे थे।