इस टीवी एक्टर की वजह से विक्की कौशल बने Katrina Kaif के सैया, लगाई थी दोनों के बीच प्यार की 'चिंगारी'?
कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे लवेबल कपल्स में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की लव स्टोरी को मंजिल तक पहुंचाने में करण जौहर का बड़ा हाथ है। हालांकि, विक्की ने अब खुद बताया है कि उन्हें करण नहीं, बल्कि कटरीना कैफ से पहली बार इस टीवी एक्टर ने मिलवाया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी फैंस के लिए काफी शॉकिंग थी। कहा जाता है कि इन दोनों की लव स्टोरी एक अवॉर्ड फंक्शन से शुरू हुई थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि करण जौहर इनकी लव स्टोरी के 'क्यूपिड' हैं, क्योंकि कटरीना ने विक्की कौशल के बारे में पहली बार उनके शो में ही बात की थी।
हालांकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की प्यार की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करण ने नहीं, बल्कि एक टीवी एक्टर ने की थी। हाल ही में खुद विक्की ने बताया कि किसकी वजह से वह पहली बार कटरीना कैफ से मिल पाए थे।
इस एक्टर ने विक्की-कटरीना को मिलवाया
विक्की कौशल हाला ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' (Two Much with Twinkle and Kajol) में खास मेहमान बनकर आए थे और यहीं पर उन्होंने खुलासा किया कि उनकी और कटरीना कैफ की पहली मुलाकात कैसे हुई थी और उनके बीच प्यार की चिंगारी कैसे भड़की थी।
यह भी पढ़ें- 'चीटिंग' वाले बयान के बाद शादी में एक्सपायरी डेट चाहती हैं काजोल, इंटरनेट पर मचा बवाल!
कटरीना कैफ के साथ मुलाकात के उस मोमेंट को याद करते हुए विक्की ने कहा, "मैं पहली बार उनसे एक अवॉर्ड फंक्शन में मिला था, जहां मैं होस्ट था। मैंने कटरीना के गाने चिकनी चमेली पर परफॉर्म किया, उसके बाद मैं बैकस्टेज पर गया। वहां पर सुनील ग्रोवर ने हम दोनों को पहली बार एक-दूसरे से इंट्रोड्यूज करवाया। मुलाकात के पांच मिनट के अंदर ही कटरीना कैफ ने मुझे होस्टिंग कैसे करते हैं, ये सिखाना शुरू कर दिया था।
सुनील ग्रोवर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं कटरीना
आपको बता दें कि कटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हैं। दोनों ने सलमान खान की फिल्म 'भारत' में साथ में काम किया था। विक्की ने आगे ये भी बताया कि उनका दूसरा एनकाउंटर भी कटरीना कैफ के साथ एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान ही हुआ था, जहां एक सेगमेंट के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस को मजाक में ये कहा था, "आप विक्की जैसे किसी अच्छे इंसान को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? हालांकि, तब भी दोनों डेट नहीं कर रहे थे।
हालांकि, सुनील ग्रोवर ने जो पहली मुलाकात करवाई उससे कपल खुल तो गया ही था। धीरे-धीरे मस्ती बढ़ी और जोया अख्तर की पार्टी में उन्होंने काफी समय साथ बिताया, जिसके बाद से ही उनके डेटिंग रूमर्स उड़े। कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 9 दिसंबर 2021 में शादी कर ली। आज कटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बन चुके हैं।
