'चीटिंग' वाले बयान के बाद शादी में एक्सपायरी डेट चाहती हैं काजोल, इंटरनेट पर मचा बवाल!

    इन दिनों काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो 'टू मच विद ट्वविंकल एंड काजोल' कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। इस शो के हर एपिसोड में अलग-अलग सितारे मेहमान बनकर आते हैं। इन मेहमानों के आने से शो में चार चांद तो लगते हैं लेकिन विवाद भी जमकर होता है।

    शादी को लेकर ये क्या कह गईं काजोल?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. इन दिनों काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो 'टू मच विद ट्वविंकल एंड काजोल' कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। इस शो के हर एपिसोड में अलग-अलग सितारे मेहमान बनकर आते हैं। इन मेहमानों के आने से शो में चार चांद तो लगते हैं लेकिन विवाद भी जमकर होता है। ऐसा लगता है कि करण जौहर के कॉफी वाले शो का ये नया वर्जन है और अब लीजिए काजोल ने शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। अब ऐसा क्या कहा है काजोल ने, आइए आपको बताते हैं...

    शादी में एक्सपायरी डेट चाहती हैं काजोल
    दरअसल इस हफ्ते के एपिसोड में विक्की कौशल और कृति सेनॉन मेहमान बनकर आए हैं। यहीं पर काजोल-ट्विंकल ने शो के दोनों मेहमानों के साथ कई बातें की हैं। इसी बीच एक रैपिड फायर राउंड में काजोल ने कह डाला कि शादी में एक्सपायरी डेट होना जरूरी है ताकि इसे रिन्यू किया जा सके। दरअसल सेगमेंट के दौरान ट्विंकल कहती हैं कि, क्या शादी में एक एक्सपायरी डेट और रिन्यूवल डेट होनी चाहिए। तो इस पर ट्विंकल, कृति और विक्की रेड जोन में चले जाते हैं और काजोल ग्रीन जोन में चली जाती हैं, क्योंकि वो इस बात को मानती हैं कि हां शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और रिन्यू का विकल्प भी होना चाहिए।

     
     
     
    काजोल को देखकर ट्विंकल कहती हैं कि, नहीं, यह शादी है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। इस पर काजोल कहती हैं कि,

    'मैं निश्चित रूप से ऐसा सोचती हूँ। कौन कहता है कि आपको सही समय पर सही व्यक्ति मिलेगा? इसलिए, इसमें नयेपन या रिन्यूअल का विकल्प होना चाहिए और अगर इसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, तो हमें ज़्यादा देर तक दुख नहीं उठाना पड़ेगा।'

    इसके बात काजोल ट्विंकल से कहती हैं कि वो भी ग्रीन जोन में आ जाएं। हालांकि काजोल का ये जवाब सुनकर अब इंटरनेट के लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर वो कैसा कैसे सोच सकती हैं कि क्या वाकई में शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। वहीं कृति काजोल को देखकर कहती हैं कि अगर वो इस विकल्प से खुश हैं तो घर पर तो इनकी चांदी है।

    वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों ही इस शो से जुड़ा एक विवाद हुआ था जब ट्विंकल, काजोल और करण ने इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग में फिजिकल चीटिंग को सही बताया था तो इस पर जाहन्वी कपूर ने आपत्ति जताई थी। शो के दौरान की ये बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं और करण, काजोल और ट्विंकल को खूब ट्रोल भी किया था।