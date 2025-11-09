Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    700 साल पुराने इस किले में हुई थी Vicky-Katrina की शादी, राजाओं के गढ़ से आज बन चुका है लग्जरी रिजॉर्ट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    बॉलीवुड के पावर कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने जब 2021 में राजस्थान के Six Senses Fort Barwara में शादी की, तो इस 700 साल पुराने किले पर दुनिया भर की नजरें टिक गईं थी। जी हां, यह किला सिर्फ एक वेडिंग वेन्यू नहीं है, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, वास्तुकला और लक्जरी का अद्भुत संगम है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विक्की-कैटरीना के बेटे के जन्म पर फिर चर्चा में आया 700 साल पुराना किला (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं Six Senses Fort Barwara की, जो साल 2021 में बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी का साक्षी बना था। दरअसल, यह वही जगह है, जहां विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने सात फेरे लिए थे, लेकिन इस किले की कहानी सिर्फ उनकी वेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 700 वर्षों का गौरवशाली इतिहास और आधुनिक विलासिता का अद्भुत संगम छिपा है। आइए, विस्तार से जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Six Senses Fort

    राजसी अतीत की गवाही देता बरवाड़ा किला

    सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के पास स्थित यह किला 14वीं शताब्दी में चौहान वंश द्वारा बनवाया गया था। यह कभी शाही जीवन, युद्धों और वंश परंपराओं का केंद्र रहा। सन् 1734 में इसे राजावत परिवार ने अपने अधीन ले लिया और आज भी उनका इस किले से जुड़ाव बना हुआ है।

    किले से कुछ दूरी पर स्थित चौथ का बरवाड़ा मंदिर इसकी पहचान का अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि चौहान शासक महाराजा भीम सिंह को एक दिव्य स्वप्न में माता चौथ के दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लगभग 1100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है।

    खंडहर से आलीशान होटल तक का सफर

    कभी राजाओं का निवास रहा यह किला अब एक विश्व-स्तरीय लग्जरी होटल के रूप में जाना जाता है। सिक्स सेंस ग्रुप ने इसे “पुनर्स्थापित” करने का सपना देखा- यानी इसकी ऐतिहासिक आत्मा को बरकरार रखते हुए इसे नया जीवन देना।

    करीब 10 साल तक चले पुनर्निर्माण कार्य में 750 से अधिक कारीगरों, आर्किटेक्ट्स और संरक्षण विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। हर मेहराब, झरोखा और आंगन को उसी बारीकी से सजाया गया, जैसी रचनात्मकता सदियों पहले दिखती थी।

    परिणामस्वरूप, यह किला आज इतिहास और आधुनिक विलासिता का ऐसा मेल प्रस्तुत करता है, जहां मेहमान अतीत की शाही गलियों में चलते हुए योग, स्पा और ऑर्गैनिक फूड का लुत्फ उठा सकते हैं।

    Six Senses Fort Barwara

    राजपूत और मुगल कला का सुंदर संगम

    बरवाड़ा फोर्ट की वास्तुकला में राजपूत और मुगल दोनों शैलियों की झलक दिखाई देती है। यहां की दीवारों पर बने झरोखे, जालियां और विशाल दरवाजे राजपूत सौंदर्यशास्त्र का परिचय देते हैं, जबकि इसके आंगनों की समरूपता और मेहराबें मुगल प्रभाव को दर्शाती हैं।

    दीवारों पर बने रंगीन शेखावाटी शैली के फ्रेस्को पेंटिंग्स स्थानीय लोककथाओं और देवी-देवताओं की कहानियों को जीवंत करती हैं। पुनर्निर्माण के दौरान चूने की गारा, स्थानीय बलुआ पत्थर और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया गया ताकि इसकी ऐतिहासिक मौलिकता बनी रहे।

    शादी जिसने इस किले को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया

    दिसंबर 2021 में जब विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने यहां सात फेरे लिए, तो पूरा फोर्ट बारवारा सुर्खियों में आ गया। हल्दी और मेहंदी के रंगीन समारोह, राजस्थानी लोकसंगीत की मधुर धुनें और सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ किला- सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था।

    उस शाही विवाह के बाद यह किला दुनिया भर में उन लोगों की पसंद बन गया जो “रॉयल” शादी का अनुभव चाहते हैं। आज यहां हर साल देश-विदेश के मेहमान आते हैं, जो इतिहास के साथ-साथ शाही आराम का स्वाद लेना चाहते हैं।

    Six Senses Fort Barwara Rajasthan

    सस्टेनेबल लग्जरी की है मिसाल

    बरवाड़ा किला सिर्फ विलासिता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास स्थित इस संपत्ति के संचालन में वन्यजीव और प्रकृति के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखी गई है। होटल में केवल 48 सुइट्स हैं ताकि पर्यावरण पर दबाव न पड़े।

    यहां प्लास्टिक-फ्री संचालन, जल-संरक्षण प्रणालियां और स्थानीय समुदायों के साथ सहभागिता के जरिए सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जाती है। सच में, आधुनिक दुनिया में “सस्टेनेबल लग्जरी” का यही सही रूप है।

    यहां एक रात का किराया लगभग ₹55,000 से ₹75,000 से शुरू होकर प्रीमियम सुइट्स के लिए ₹2.5 लाख तक पहुंच सकता है। बड़े आयोजनों के लिए पूरा फोर्ट बुक करने की लागत करोड़ों में जाती है, लेकिन जो एक्सपीरिएंस मिलता है, उसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है।

    सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा यह साबित करता है कि इतिहास को सहेजते हुए भी आधुनिकता को अपनाया जा सकता है। यह वह जगह है जहां शाही विरासत, कला और विलासिता- तीनों एक साथ जीवित हैं।

    यह भी पढ़ें- हर फिल्ममेकर और आर्टिस्ट को अपनी ओर खींच लाता है रियाल्टो आर्क ब्रिज, दिलचस्प है इतिहास

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में घूम आइए Rajasthan, जयपुर से जैसलमेर तक... इन 5 जगहों की खूबसूरती से नहीं हटेगी नजर