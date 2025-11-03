सर्दियों में घूम आइए Rajasthan, जयपुर से जैसलमेर तक... इन 5 जगहों की खूबसूरती से नहीं हटेगी नजर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, देश के बाकी हिस्सों में जब लोग ठंड से सिकुड़ रहे हों, तब आप सुनहरी धूप सेंकते हुए किसी विशाल किले की प्राचीर पर खड़े हों... या रेगिस्तान की ठंडी रेत पर ऊंट की सवारी का मजा ले रहे हों? दरअसल, यही मजा है सर्दियों में राजस्थान घूमने का।

यह वो मौसम है जब राजस्थान की धरती अपने पूरे रंग, गौरव और सुकून के साथ आपका स्वागत करती है। गुलाबी शहर जयपुर की जीवंतता से लेकर गोल्डन सिटी जैसलमेर तक... राजस्थान का हर कोना एक अलग कहानी सुनाता है। अगर आप इस सर्दी एक यादगार और शाही ट्रिप की तलाश में हैं, तो अपनी डायरी निकालिए, क्योंकि हमने जयपुर से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाने वाले 5 ऐसे परफेक्ट डेस्टिनेशन चुने हैं, जिनकी खूबसूरती से आपकी नजर एक पल के लिए भी नहीं हटेगी।

जयपुर (Image Source: Freepik) राजस्थान की राजधानी, जयपुर को 'पिंक सिटी' के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहां घूमना एक शानदार अनुभव होता है। आप सुबह की हल्की धूप में आमेर किले की भव्यता को देख सकते हैं, जहां हाथी की सवारी का मजा ही कुछ और है। इसके बाद, शहर के बीचों-बीच स्थित हवा महल की अद्भुत वास्तुकला को देखना न भूलें। सिटी पैलेस और नाहरगढ़ किले से पूरे शहर का नजारा भी मन मोह लेता है। सर्दियों की ठंडी शाम में यहां के लोकल बाजारों जैसे जौहरी बाजार और बापू बाजार में गरमागरम खाना और खरीदारी करना यात्रा को पूरा करता है।

पुष्कर (Image Source: Freepik) जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित पुष्कर भी बेहद खूबसूरत शहर है। यह जगह पुष्कर झील और ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि, अगर आप नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में यहां जाते हैं, तो आपको विश्व प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट मेले (Pushkar Camel Fair) का रंगीन और मजेदार एक्सपीरिएंस भी मिल सकता है। यहां की गलियों में घूमना, घाटों पर बैठना और शानदार सूर्यास्त देखना मन को सुकून देता है। सर्दियों में यह धार्मिक नगरी एक अलग ही आकर्षण लिए होती है।

जोधपुर (Image Source: Freepik) राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर 'ब्लू सिटी' के नाम से मशहूर है। सर्दियों की साफ नीले आसमान के नीचे जब यहां के नीले घर चमकते हैं, तो यह नजारा अद्भुत होता है। जोधपुर का मुख्य आकर्षण है मेहरानगढ़ किला, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और शहर का शानदार दृश्य पेश करता है। इस विशाल किले के अंदर के महल और संग्रहालय आपको राजपूती शानो-शौकत की कहानी सुनाते हैं। सर्दियों में आप यहां की पतली गलियों में घूम सकते हैं और 'घंटा घर' के पास के स्थानीय बाजारों से राजस्थानी कलाकृतियां खरीद सकते हैं।

उदयपुर (Image Source: Freepik) 'झीलों का शहर' उदयपुर यकीनन राजस्थान के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है। यहां की ठंडी और सुकून भरी हवा में पिछोला झील में नाव की सवारी करना कभी न भुला पाने वाला एक्सपीरिएंस देती है। सर्दियों में झील के बीचों-बीच स्थित लेक पैलेस और किनारे पर खड़ा सिटी पैलेस किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा लगता है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस से सूर्यास्त का नजारा देखना भी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उदयपुर की सुंदरता और सुहावना मौसम आपको यहां बार-बार आने के लिए मजबूर कर देगा।