    हर फिल्ममेकर और आर्टिस्ट को अपनी ओर खींच लाता है रियाल्टो आर्च ब्रिज, दिलचस्प है इतिहास

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    जब भी हम इटली के खूबसूरत और रोमांटिक शहर वेनिस की कल्पना करते हैं, तो पानी पर तैरते शहर और नाव का दृश्य सामने आता है, लेकिन वेनिस की इस सुंदरता में एक ऐसी संरचना है जो इसकी पहचान बन गई है- वह है रियाल्टो ब्रिज। जी हां, यह पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि यह वेनिस की समृद्ध विरासत और उसकी अद्भुत वास्तुकला की कहानी कहता है।  

    बेहद खास है ग्रैंड कैनाल पर बना रियाल्टो आर्च ब्रिज (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के रोमांटिक शहर वेनिस की बात हो और रियाल्टो ब्रिज का जिक्र न आए, यह लगभग असंभव है। ग्रैंड कैनाल पर बना यह पुल न सिर्फ वेनिस की जान माना जाता है, बल्कि यह शहर की समृद्ध विरासत और अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रतीक भी है। सैकड़ों वर्षों से यह पुल वेनिस के लोगों और यात्रियों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है।

    इतिहास से जुड़ी रोचक कहानी

    रियाल्टो ब्रिज का इतिहास 16वीं शताब्दी तक जाता है। आज जो शानदार पत्थर का पुल खड़ा है, उससे पहले यहां लकड़ी का पुल हुआ करता था। यह पुल व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से वेनिस के मुख्य व्यापारिक इलाके रियाल्टो मार्केट तक पहुंचा जाता था, लेकिन आग और ढहने की घटनाओं के कारण वह पुल बार-बार नष्ट होता रहा।

    अंततः 1588 से 1591 के बीच मशहूर वास्तुकार एंटोनियो दा पोंटे ने इस पुल को पत्थर से दोबारा बनाया। उस समय इस तरह का एक ही मेहराब वाला पुल बनाना एक बड़ा तकनीकी चमत्कार था। लोगों को डर था कि यह भारी पत्थर का पुल अपने ही वजन से गिर जाएगा, लेकिन आज 400 साल बाद भी यह मजबूती से खड़ा है, मानो इतिहास को अपनी बाहों में थामे हुए।

    एक मेहराब वाला अनोखा डिजाइन

    रियाल्टो ब्रिज की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। यह एक सिंगल आर्च ब्रिज है- यानी इसमें केवल एक बड़ा मेहराब है जो ग्रैंड कैनाल के दोनों किनारों को जोड़ता है। पुल की लंबाई करीब 157 फीट और चौड़ाई लगभग 72 फीट है। पूरी तरह पत्थर से बने इस पुल के दोनों ओर छोटी-छोटी दुकानों की पंक्तियां हैं, जहां कांच के सामान, आभूषण, स्मृति-चिह्न और हस्तशिल्प बिकते हैं।

    यही वजह है कि यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक जीवंत छोटा बाजार भी है। दिन के समय यहां स्थानीय लोग और पर्यटक मिलकर एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। पुल के बीच से गुजरते हुए जब आप नीचे बहती ग्रैंड कैनाल को देखते हैं, तो वेनिस की खूबसूरती का असली अहसास होता है।

    1000 साल पुरानी परंपरा

    रियाल्टो ब्रिज के पास स्थित रियाल्टो मार्केट वेनिस का दिल कहा जा सकता है। करीब हजार वर्षों से यह बाजार शहर की आर्थिक धड़कन रहा है। आज भी यहां ताजे फल, सब्जियां और समुद्री भोजन खरीदने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक आते हैं। रंगीन दुकानों और भीड़भाड़ से भरी यह जगह वेनिस के पुराने जीवन का जीवंत दृश्य पेश करती है।

    फिल्मों और पेंटिंग्स में अमर हुआ पुल

    रियाल्टो ब्रिज सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। कई फिल्मों, पेंटिंग्स और साहित्यिक कृतियों में इसका चित्रण हुआ है। गोंडोला से जब पर्यटक इसके नीचे से गुजरते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे वे किसी फिल्म के दृश्य में जी रहे हों। शाम के समय जब पुल पर सूरज की रोशनी सुनहरी चमक बिखेरती है, तो इसका नजारा मन मोह लेता है।

    अतीत को वर्तमान से जोड़ता है

    स्थानीय लोग कहते हैं, “रियाल्टो ब्रिज सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि वेनिस की आत्मा है।” यह पुल न सिर्फ शहर के दो किनारों को जोड़ता है, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच का पुल भी बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तुकला केवल निर्माण नहीं, बल्कि संस्कृति और भावना का संगम होती है।

    आज रियाल्टो ब्रिज वेनिस आने वाले हर पर्यटक की सूची में सबसे ऊपर होता है। यहां से ग्रैंड कैनाल का नजारा देखने या गोंडोला की सवारी करने का अनुभव अद्भुत होता है। चार सदियों से यह पुल जिस मजबूती से खड़ा है, वह वेनिस की सुंदरता और उसके अटूट इतिहास का प्रतीक है।

