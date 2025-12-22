Dhurandhar में अपने रोल से खुश नहीं रियल लाइफ 'जमील जमाली', बोले- 'मेरे पास इतने पैसे नहीं वरना...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। फिल्म में दिखाए गए ल्यारी क्षेत्र और कुछ किरदार असली बताए जा रहे हैं जिसमें रहमान डकैत से लेकर एसपी चौधरी असलम तक का नाम शामिल है। अब रियल लाइफ जमील जमाली (Dhurandhar Real Life Jameel Jamali) ने अपने किरदार को दिखाने पर रिएक्शन दिया है।

धुरंधर में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने निभाया है। हाल ही में पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल का कहना है कि यह किरदार उन पर ही बेस्ड है। मगर वह फिल्म में दिखाए गए अपने किरदार से खुश नहीं हैं क्योंकि असल जिंदगी में ज्यादा दबंग थे।

धुरंधर में अपने रोल से खुश नहीं पाक नेता सोशल मीडिया पर नबील गबोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह धुरंधर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने नबील से सवाल किया कि इंडिया में एक फिल्म बनाई है धुरंधर। सुनने में आ रहा है कि आपका किरदार भी है उसमें।