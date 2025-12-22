Dhurandhar में अपने रोल से खुश नहीं रियल लाइफ 'जमील जमाली', बोले- 'मेरे पास इतने पैसे नहीं वरना...'
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है जिसमें कुछ किरदार असली बताए जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। फिल्म में दिखाए गए ल्यारी क्षेत्र और कुछ किरदार असली बताए जा रहे हैं जिसमें रहमान डकैत से लेकर एसपी चौधरी असलम तक का नाम शामिल है। अब रियल लाइफ जमील जमाली (Dhurandhar Real Life Jameel Jamali) ने अपने किरदार को दिखाने पर रिएक्शन दिया है।
धुरंधर में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने निभाया है। हाल ही में पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल का कहना है कि यह किरदार उन पर ही बेस्ड है। मगर वह फिल्म में दिखाए गए अपने किरदार से खुश नहीं हैं क्योंकि असल जिंदगी में ज्यादा दबंग थे।
धुरंधर में अपने रोल से खुश नहीं पाक नेता
सोशल मीडिया पर नबील गबोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह धुरंधर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने नबील से सवाल किया कि इंडिया में एक फिल्म बनाई है धुरंधर। सुनने में आ रहा है कि आपका किरदार भी है उसमें।
इस सवाल के जवाब में नबील गबोल ने कहा, "मेरा तो किरदार बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिखाया गया है उसमें। लेकिन मैं बस एक यही बात कहना चाहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा किरदार दिखाया गया है मेरा रोल बहुत दबंग था। और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया है।"
The politician character of #Dhurandar Jameel Jamali was based on the real life politician Nabeel Gabol— Cover Drive (@day6596) December 18, 2025
Reporter: Dhurandhar ko ban karwane ke liye International Community jayenge aap ?
Nabeel Gaabol : Itne paise nahi hai mere paas 🤣🤣🤣
It seems like he has enjoyed the movie pic.twitter.com/79SkPtYypA
धुरंधर को बैन करने पर बोले पाक नेता
नबील गबोल ने आगे कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं वरना वह इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते है। बकौल नबील, "और इन्होंने कोशिश की है ल्यारी को टेररिस्ट हब दिखाने का, बिल्कुल GCC कंट्रीज की मेहरबानी है, जितने अरब मालिक हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बैन लगा दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा बहुत चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है।"
