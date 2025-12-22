Language
    Dhurandhar में अपने रोल से खुश नहीं रियल लाइफ 'जमील जमाली', बोले- 'मेरे पास इतने पैसे नहीं वरना...'

    By Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है जिसमें कुछ किरदार असली बताए जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी ...और पढ़ें

    रियल लाइफ जमील जमाली का धुरंधर पर रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। फिल्म में दिखाए गए ल्यारी क्षेत्र और कुछ किरदार असली बताए जा रहे हैं जिसमें रहमान डकैत से लेकर एसपी चौधरी असलम तक का नाम शामिल है। अब रियल लाइफ जमील जमाली (Dhurandhar Real Life Jameel Jamali) ने अपने किरदार को दिखाने पर रिएक्शन दिया है। 

    धुरंधर में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने निभाया है। हाल ही में पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल का कहना है कि यह किरदार उन पर ही बेस्ड है। मगर वह फिल्म में दिखाए गए अपने किरदार से खुश नहीं हैं क्योंकि असल जिंदगी में ज्यादा दबंग थे। 

    धुरंधर में अपने रोल से खुश नहीं पाक नेता

    सोशल मीडिया पर नबील गबोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह धुरंधर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने नबील से सवाल किया कि इंडिया में एक फिल्म बनाई है धुरंधर। सुनने में आ रहा है कि आपका किरदार भी है उसमें।

    इस सवाल के जवाब में नबील गबोल ने कहा, "मेरा तो किरदार बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिखाया गया है उसमें। लेकिन मैं बस एक यही बात कहना चाहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा किरदार दिखाया गया है मेरा रोल बहुत दबंग था। और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया है।"

    यह भी पढ़ें- म्यूजिक एक, गाने पांच... Dhurandhar का ये सॉन्ग भी निकला कॉपी? 27 साल पुराने भजन से खाता है मेल

     

    धुरंधर को बैन करने पर बोले पाक नेता

    नबील गबोल ने आगे कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं वरना वह इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते है। बकौल नबील, "और इन्होंने कोशिश की है ल्यारी को टेररिस्ट हब दिखाने का, बिल्कुल GCC कंट्रीज की मेहरबानी है, जितने अरब मालिक हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बैन लगा दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा बहुत चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है।"

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: घातक निकला धुरंधर! छावा का रिकॉर्ड तोड़ बनी 2025 की हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी