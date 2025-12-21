लीक हुआ अक्षय कुमार का Haiwaan लुक, प्रियदर्शन की मूवी में दिखेगा खतरनाक अंदाज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 16 साल के बाद अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी करती नजर आएगी। इससे पहले ये दोनों कलाकार 2008 में आई टशन में एक साथ दिखे थे। निर्देशक प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हैवान (Haiwaan) की शूटिंग को हाल ही में अक्षय और सैफ ने पूरा किया है।

इस बीच सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक नया लुक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस उनका हैवान का लुक बता रहे हैं। इस लुक में अक्की का अंदाज काफी खतरनाक नजर आ रहा है। हैवान से लीक हुआ अक्की का लुक आने वाले समय में अक्षय कुमार कई फिल्मों में नजर आएंगे। जिनमें दो मूवीज उनके पसंदीदा फिल्ममेकर प्रियदर्शन के साथ हैं, जिनके नाम भूत बंगला और हैवान हैं। हाल ही में हैवान की शूटिंग खत्म हुई है और अब सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का फिल्म से लुक लीक हो गया है।

#AkshayKumar's New Look for #Haiwaan directed by Priyadarshan sir ..



This look 🔥 #AkshayKumar still has the Aura .. pic.twitter.com/SMa5y2MDdJ — Krishnematic (@krishnasinghc1) December 20, 2025 लेकिन अगर ऐसा सच में होता है तो यकीनन तौर पर प्रियदर्शन की हैवान में अक्षय का अंदाज का खतरनाक और धांसू नजर आएगा। फैंस अक्की के इस नए अवतार को काफी पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते अभिनेता की ये लेटेस्ट फोटो खूब वायरल हो रही है।

गौर करें हैवान की तरफ तो इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा एक्ट्रेस सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि मूवी का जॉनन हॉरर और क्राइम थ्रिलर हो सकता है। शूटिंग के बाद फिलहाल हैवान की पोस्ट प्रोडक्शन काम जारी है।