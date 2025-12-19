छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए लौट रहे हैं 'खिलाड़ी भैया', Akshay Kumar को मिला टीवी पर सबसे अलग रियलिटी शो?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे के सुपरस्टार्स टेलीविजन की ऑडियंस के दिलों पर भी राज करते हैं। टीवी पर वह डेली सोप का हिस्सा भले ही न बनें, लेकिन रियलिटी शो करने से वह जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। सलमान खान के बिना जैसे बिग बॉस अधूरा है, वैसे ही अमिताभ बच्चन के बिना कौन बनेगा करोड़पति अधूरा है।
रोहित शेट्टी जहां 'खतरों के खिलाड़ी' के परफेक्ट होस्ट हैं, तो वहीं अब सालों बाद 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार छोटे पर्दे पर लौटने की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर को रियलिटी शो मिला है, जोकि एक गेम शो है। छोटे पर्दे के इस बड़े रियलिटी शो में क्या कुछ खास होगा, नीचे डिटेल में पढ़ें स्टोरी:
अक्षय का रियलिटी शो होगा सबसे अलग
सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सोनी चैनल के लिए बन रहे अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भारतीय संस्करण की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की शुरुआत साल 1975 में अमेरिका में हुई थी। जिसके बाद इसे कई अन्य देशों में एडॉप्ट किया गया। इस शो में एक बड़े पहिए को घुमाया जाता है और उसके हिसाब से आई पहेली को सुलझाने वाले प्रतिभागियों को इनाम दिया जाता है।
गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) की सफलता के बाद सोनी चैनल ने इस शो का भारतीय संस्करण बनाने का अधिकार ले लिया है। संस्करण में प्रतिभागियों के तौर पर आम लोगों के क्षेत्रों की हस्तियां भी बतौर मेहमान शामिल होंगी। हालांकि, कई फैंस के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये रियलिटी शो, केबीसी (KBC) की तरह ही होगा। ये शो एक क्विज नहीं, बल्कि किस्मत का शो होने वाला है।
अगले साल से शुरू होगी रियलिटी शो की शूटिंग
रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स अक्षय कुमार के साथ इस रियलिटी शो को ग्रैंड लेवल पर लाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। जिसमें इनाम राशि भी बड़े लेवल पर होने वाली है। ये रियलिटी शो मिड जनवरी में फ्लोर पर जाएगा, जिसमें मेट्रो सिटी ऑडियंस से लेकर स्मॉल टाउन ऑडियंस तक कनेक्ट होंगी।
इससे पहले अक्षय टीवी पर सेवन डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार, फीयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी, मास्टरशेफ इंडिया तथा डेयर 2 डांस जैसे रियलिटी शो की मेजबानी कर चुके हैं।
