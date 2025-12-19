छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए लौट रहे हैं 'खिलाड़ी भैया', Akshay Kumar को मिला टीवी पर सबसे अलग रियलिटी शो?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे के सुपरस्टार्स टेलीविजन की ऑडियंस के दिलों पर भी राज करते हैं। टीवी पर वह डेली सोप का हिस्सा भले ही न बनें, लेकिन रियलिटी शो करने से वह जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। सलमान खान के बिना जैसे बिग बॉस अधूरा है, वैसे ही अमिताभ बच्चन के बिना कौन बनेगा करोड़पति अधूरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहित शेट्टी जहां 'खतरों के खिलाड़ी' के परफेक्ट होस्ट हैं, तो वहीं अब सालों बाद 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार छोटे पर्दे पर लौटने की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर को रियलिटी शो मिला है, जोकि एक गेम शो है। छोटे पर्दे के इस बड़े रियलिटी शो में क्या कुछ खास होगा, नीचे डिटेल में पढ़ें स्टोरी:

अक्षय का रियलिटी शो होगा सबसे अलग सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सोनी चैनल के लिए बन रहे अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भारतीय संस्करण की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की शुरुआत साल 1975 में अमेरिका में हुई थी। जिसके बाद इसे कई अन्य देशों में एडॉप्ट किया गया। इस शो में एक बड़े पहिए को घुमाया जाता है और उसके हिसाब से आई पहेली को सुलझाने वाले प्रतिभागियों को इनाम दिया जाता है।