आनंद एल राय ने Akshay Kumar की रक्षाबंधन को बताया 'ब्लंडर', कहा- 'वैसी नहीं बनी जैसी मैं...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस मूवी में धनुष और कृति सेननलीडरोल में नजर आए थे। अब इस बीच डायरेक्टर ने अपने उस दौर की बात की जब वो सबसे कमजोर फेज से गुजर रहे थे और अपने अंदर की आवाज को पहचान नहीं पाए।

साल 2022 में रिलीज हुई थी फिल्म दरअसल अपनी फिल्म रक्षाबंधन की असफलता के बाद आनंद एल राय काफी निराश हो गए थे। फिल्म निर्माता ने स्वीकार किया कि अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'रक्षा बंधन' एक ऐसा दुर्लभ क्षण था जब उन्होंने अपनी कहानी कहने की शैली पर से भरोसा खो दिया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। साल 2022 में रिलीज हुई 'रक्षा बंधन' दर्शकों से जुड़ने में असफल रही और भारत में इसका सिनेमाघरों में इसने मात्र 48.63 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अक्षय कुमार जैसे एक्टर की फिल्म के लिए ये कलेक्शन उम्मीद से बहुत कम था।

काफी निराश हो गए थे निर्देशक उन्होंने कहा, “मैं वहां पूरी तरह से लड़खड़ा गया। फिल्म निर्माण के अपने पूरे सफर में यह पहली बार था जब मैंने यह तय किया कि दर्शकों के एक खास वर्ग को इस तरह की कहानी चाहिए, जिन्हें हम अच्छी कहानियां नहीं सुना रहे हैं। मैं कभी फैसला नहीं लेता। मैं फिल्में बनाता हूं। मुझे कहानी पसंद आती है, मैं फिल्म बना देता हूं। रक्षा बंधन एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने वास्तव में अपने दर्शकों को परखा।”