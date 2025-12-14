Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद एल राय ने Akshay Kumar की रक्षाबंधन को बताया 'ब्लंडर', कहा- 'वैसी नहीं बनी जैसी मैं...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    निर्देशक आनंद एल राय ने अपनी फिल्म 'रक्षा बंधन' की असफलता के बाद के मुश्किल दौर को याद किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय उन्होंने अपनी ...और पढ़ें

    Hero Image

    फिल्म रक्षाबंधन के एक सीन में अक्षय कुमार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस मूवी में धनुष और कृति सेननलीडरोल में नजर आए थे। अब इस बीच डायरेक्टर ने अपने उस दौर की बात की जब वो सबसे कमजोर फेज से गुजर रहे थे और अपने अंदर की आवाज को पहचान नहीं पाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     साल 2022 में रिलीज हुई थी फिल्म

    दरअसल अपनी फिल्म रक्षाबंधन की असफलता के बाद आनंद एल राय काफी निराश हो गए थे। फिल्म निर्माता ने स्वीकार किया कि अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'रक्षा बंधन' एक ऐसा दुर्लभ क्षण था जब उन्होंने अपनी कहानी कहने की शैली पर से भरोसा खो दिया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। साल 2022 में रिलीज हुई 'रक्षा बंधन' दर्शकों से जुड़ने में असफल रही और भारत में इसका सिनेमाघरों में इसने मात्र 48.63 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अक्षय कुमार जैसे एक्टर की फिल्म के लिए ये कलेक्शन उम्मीद से बहुत कम था।

    यह भी पढ़ें- Akshay Kumar ने किया Dhurandhar का रिव्यू, फिल्म को लेकर कह दी ये बड़ी बात

    Akshay (43)

    अब इस बारे में बात करते हुए गलाट्टाप्लस से आनंद एल राय न कहा कि रक्षा बंधन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बजाय दर्शकों की पसंद के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया।

     काफी निराश हो गए थे निर्देशक

    उन्होंने कहा, “मैं वहां पूरी तरह से लड़खड़ा गया। फिल्म निर्माण के अपने पूरे सफर में यह पहली बार था जब मैंने यह तय किया कि दर्शकों के एक खास वर्ग को इस तरह की कहानी चाहिए, जिन्हें हम अच्छी कहानियां नहीं सुना रहे हैं। मैं कभी फैसला नहीं लेता। मैं फिल्में बनाता हूं। मुझे कहानी पसंद आती है, मैं फिल्म बना देता हूं। रक्षा बंधन एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने वास्तव में अपने दर्शकों को परखा।”

     डायरेक्टर ने किसे बताया अपनी चूक?

    आनंद एल राय ने रक्षाबंधन के फेल होने की जिम्मेदारी ली और इसे अपनी चूक बताया। उन्होंने कहा, “समस्या स्क्रिप्ट में नहीं थी। समस्या निर्देशक और उनसे की गई अपेक्षाओं में थी। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे फिल्म बनाने की प्रक्रिया में मजा आया? अक्षय सर के साथ मुझे बहुत मजा आया। वह बिल्कुल स्वाभाविक थे। वह पूरे विश्वास के साथ अभिनय कर रहे थे। लेकिन शायद निर्देशक का दिल उस ताल से मेल नहीं खा रहा था। कहीं न कहीं, फिल्म उस तरह से नहीं बनी जैसा मैं सोच रहा था।”

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की तारीफ करते हुए अक्षय कुमार ने वायरल किया Akshaye Khanna का ये मीम, हंस-हंसकर पकड़ लेंगे पेट