शाहिद कपूर की O Romeo में हुई दो हीरोइन की एंट्री, हॉटनेस के मामले में सब पर भारी हैं ये हसीनाएं
अभिनेता शाहिद कपूर लंबे समय बाद निर्देशक विशाल भारद्वाज संग वापसी करने के लिए तैयार हैं। इनकी मूवी ओ रोमियो की अनाउंसमेंट पहले ही की जा चुकी है। अब खब ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता शाहिद कपूर नए साल का आगाज अपने पसंदीदा फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज के साथ करेंगे। लंबे समय से इन दोनों की आने वाली फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) का नाम चर्चा में बना हुआ है। फिल्म शूटिंग और कास्ट को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती रहती हैं।
अब खबर आ रही है कि शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की ओ रोमियो में बॉलीवुड की दो फेमस एक्ट्रेसेज की एंट्री हुई है, जो बी टाउन में अपनी हॉटनेस का जलवा बिखरेती रहती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये दो हसीनाएं आखिर कौन हैं।
ओ रोमियो में नजर आएंगे ये दो एक्ट्रेस
कमीने, हैदर और रंगून जैसी यादगार फिल्मों के बाद अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज के निर्देशन में नजर आने वाले हैं। दोनों की चौथी फिल्म का शीर्षक है 'ओ रोमियो'। पहले इस प्रोजेक्ट को अर्जुन उस्तरा कहा जा रहा था, लेकिन हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के नाम का औपचारिक ऐलान किया।
फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी और दिग्गज फिल्म ओ रोमियो में विशाल भारद्वाज अभिनेता नाना पाटेकर अहम के साथ काम कर रहे हैं शाहिद भूमिकाओं में दिखाई देंगे। अब खबर है कि इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी की भी एंट्री हो चुकी है। यानी 'ओ रोमियो' में सितारों की एक शानदार फौज नजर आएगी।
हालांकि, तमन्ना और दिशा के किरदारों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना है, लेकिन विशाल भारद्वाज की फिल्मों को देखते हुए इतना तय है कि हर किरदार में कई परतें और अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। बता दें कि दिशा ओ रोमियो में कैमियो करती दिखेंगे। शूटिंग पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी। इसके भव्य सेट्स की जिम्मेदारी लाल सिंह चड्ढा व एयरलिफ्ट जैसी फिल्मों के मशहूर सेट डिजाइनर मुस्तफा स्टेशनवाला ने संभाली है।
कब रिलीज होगी ओ रोमियो
विशाल भारद्वाज संग शाहिद कपूर की जोड़ी काफी जचती है। ऐसे में ओ रोमियों को लेकर भी फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। गौर किया जाए शाहिद की इस अपकमिंग मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो अगले साल वेलेंटाइंस डे पर फरवरी में रिलीज करने की योजना है। 14 फरवरी 2026 को ओ रोमियो को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नए साल की शुरुआत शाहिद कपूर इसी मूवी के साथ करेंगे।
