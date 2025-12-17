'नहीं दिया पैसा', 20 साल बाद Radhika Apte ने खोला राज, शाहिद कपूर की फिल्म के लिए नहीं मिला था पेमेंट
राधिका आप्टे सिनेमा जगत की लोकप्रिय एक्ट्रेसेज में से एक हैं। हाल ही में राधिका ने अपनी पहली फिल्म के निर्माताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए हैरान करने वा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राधिक आप्टे को बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। अपने बेबाक अंदाज के लिए भी राधिका काफी मशहूर हैं। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस अपनी डेब्यू मूवी को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है और बताया है उस फिल्म के लिए उन्हें निर्माताओं ने पेमेंट नहीं दी।
गौर करने वाली बात ये है कि राधिका आप्टे की पहली फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर के साथ थी। आइए जानते हैं कि अपने इस इंटरव्यू मं राधिका ने और क्या-क्या कहा है।
राधिका आप्टे का बड़ा खुलासा
अभिनेत्री राधिका आप्टे ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने शाहिद कपूर स्टारर फिल्म वाह! लाइफ हो तो ऐसी फिल्म के निर्माताओं को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया है-
"उन बुरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे न तो पैसे दिए और न ही रहने की किसी जगह का कोई इंतजाम करवाया। जब मैंने और मेरी मां ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, तो उन्होंने कहा, 'अरे, उर्मिला मातोंडकर ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था।' मुझे नहीं पता कि उन्होंने साइन किया था या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया।"
अपनी बात को आगे जारी रखते हुए राधिका ने वाह! लाइफ हो तो ऐसी के डायरेक्टर महेश मांजरेकर को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा- सच बताओं तो महेश मांजरेकर बहुत अच्छे इंसान थे। इसीलिए मैं अपनी फिल्म को भूल जाना चाहती हूं। क्योंकि प्रोडक्शन बहुत खराब था और इस बारे में खुलकर बोलने से मैं बिल्कुल नहीं कतराती हूं।"
इस तरह से राधिका आप्टे ने अपनी पहली फिल्म वाह! लाइफ हो तो ऐसी को लेकर चर्चा की है। एक्ट्रेस का मानना है कि इस बुरे अनुभव के चलते वह इसे कभी याद नहीं रना चाहती हैं।
इस मूवी में नजर आएंगी राधिका आप्टे
बड़े पर्दे के बाद आज के दौर में राधिका आप्टे ओटीटी की टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी हैं। कुछ दिन पहले अभिनेत्री की लेटेस्ट फिल्म साली मोहब्बत को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया गया। आने वाले दिनों में राधिका की एक और नई ओटीटी मूवी रात अकेली 2 (Raat Akeli Hai 2) को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। एक्ट्रेस की ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।
