'नहीं दिया पैसा', 20 साल बाद Radhika Apte ने खोला राज, शाहिद कपूर की फिल्म के लिए नहीं मिला था पेमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राधिक आप्टे को बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। अपने बेबाक अंदाज के लिए भी राधिका काफी मशहूर हैं। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस अपनी डेब्यू मूवी को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है और बताया है उस फिल्म के लिए उन्हें निर्माताओं ने पेमेंट नहीं दी।

गौर करने वाली बात ये है कि राधिका आप्टे की पहली फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर के साथ थी। आइए जानते हैं कि अपने इस इंटरव्यू मं राधिका ने और क्या-क्या कहा है। राधिका आप्टे का बड़ा खुलासा अभिनेत्री राधिका आप्टे ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने शाहिद कपूर स्टारर फिल्म वाह! लाइफ हो तो ऐसी फिल्म के निर्माताओं को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया है-

अपनी बात को आगे जारी रखते हुए राधिका ने वाह! लाइफ हो तो ऐसी के डायरेक्टर महेश मांजरेकर को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा- सच बताओं तो महेश मांजरेकर बहुत अच्छे इंसान थे। इसीलिए मैं अपनी फिल्म को भूल जाना चाहती हूं। क्योंकि प्रोडक्शन बहुत खराब था और इस बारे में खुलकर बोलने से मैं बिल्कुल नहीं कतराती हूं।"