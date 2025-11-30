Language
    रियल लाइफ में परफेक्ट फैमिली मैन हैं शाहिद कपूर, पत्नी मीरा राजपूत ने खोला राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:23 AM (IST)

    अभिनेता शाहिद कपूर अपने प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ आए दिन रियल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उनकी पत्नी मीरा राजपूत ने इस बात का खुलासा किया है कि असल जिंदगी में वह एक परफेक्ट फैमिली मैन हैं। 

    अभिनेता शाहिद कपूर अपने परिवार संग (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी कलाकार न सिर्फ पर्दे पर फैंस का मनोरंजन करते हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी वह अपने परिवार के लिए हीरो साबित होते हैं। इस कड़ी में सुपरस्टार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) का नाम शामिल होता है, जो एक उम्दा कलाकार होने के साथ-साथ परफेक्ट फैमिली मैन हैं। 

    इस मामले को लेकर हाल ही में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में खुलकर बात की है और बताया है कि बिजी वर्क शेड्यूल के बावजूद कैसे शाहिद अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, साथ मीरा को रियलटी चेक भी देते हैं। 

    परफेक्ट फैमिली मैन शाहिद कपूर

    अगर माता-पिता मिलकर एक-दूसरे के काम को समझें तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मां पर ही अकेले नहीं आएगी। अभिनेता शाहिद कपूर इस बात को गहराई से समझते हैं। तभी तो मीरा उन्हें अपनी जिंदगी का रियलिटी चेक मानती हैं, जो उन्हें सही समय पर सही बातें सिखा जाते हैं।

    मीरा बताती हैं- "कई बार आपके पास ऐसा कोई चाहिए होता है, जो आपको बताए कि जो आप कर रहे है, वह सही है। जब मैंने विज्ञापन करना शुरू किया था, तब मुझे याद है के एक प्रोडक्ट को लेकर मैं दुविधा में थी। उन्होंने समझाया कि अभी तुम शुरुआत कर रही हो।

    बार-बार ना कहोगी, तो मौके नहीं मिलेंगे। यह यहां की कड़वी सच्चाई है। कई बार वह भी करना पड़ता है, जिस पर आप शायद विश्वास नहीं करते हैं। आपको अपने दिमाग में सही होना चाहिए। शाहिद मेरे लिए रियलिटी चेक हैं। मैंने उनसे अनुशासन सीखा है। वह सूर्योदय से पहले उठते हैं।''

    शूटिंग के बीच कैसे निकालते हैं टाइम

    अपने इंटरव्यू में मीरा राजपूत ने आगे कहा है- ''वह काम से घर जल्दी आकर बच्चों के साथ समय बिताते हैं। जब आउटडोर होते हैं, तो भी परिवार, बच्चों से फोन पर बात करते हैं। दिल्ली जाते हैं तो मेरे परिवार से जरूर मिलते हैं। मेरी बातें बिना जज किए सुनते हैं, लेकिन अपनी राय भी जरूर देते हैं।

    कई बार वह मुझे यह भी कह देते हैं कि काम से ब्रेक लो, बच्चों के साथ समय बिताओ। वहीं, जब मैं काम के लिए बाहर जाती हूं और उसी समय शाहिद भी शूट कर रहे होते हैं तो वह सामने से कहते हैं कि तुम जाओ मैं देखता हूं कैसे संभालना है। हम टीम की तरह काम करते हैं।"

