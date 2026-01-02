Dhurandhar 2 में इस टीवी हसीना को मिली एंट्री, बोली-'स्पाई का काम होता है...
धुरंधर देखने के बाद अब फैंस रणवीर सिंह की सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का सीक्वल मार्च में रिलीज होगा, जिसमें हमजा अली और अजय सान् ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। पहले दिन से ही धमाल मचाने वाली इस मूवी ने इंडिया में 766.90 और वर्ल्डवाइड 1143.27 करोड़ रुपए का अब तक कलेक्शन किया है, लेकिन मूवी के कदम अब भी नहीं रुके हैं।
फिल्म 'धुरंधर' के एंड के साथ ही मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट की घोषणा कर दी थी, जो मार्च के महीने में रिलीज हो रहा है। खुशखबरी ये है कि इस फिल्म में टीवी के टॉप अभिनेत्री को भी एक्टिंग का मौका मिला है, जिसमें हिंट खुद एक्ट्रेस ने दी है।
इस टीवी एक्ट्रेस को मिला 'धुरंधर-2' में रोल?
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ रही थी कि धुरंधर के पहले पार्ट में स्पेशल नंबर करने वाली क्रिस्टल डिसूजा को सेकंड पार्ट में भी मौका मिला है। जब इस बारे में क्रिस्टल डिसूजा से पूछा गया तो उन्होंने गलाटा मीडिया से बातचीत करे हुए कहा, "वेल ये बैड आइडिया नहीं है। बताते हैं..बताते हैं, जल्दी।"
यह भी पढ़ें- धुरंधर मूवी के गाने पर बुर्के में डांस का वीडियो वायरल, यूथ मुस्लिम कमेटी ने एएसपी को सौंपा पत्र
क्रिस्टल ने 'धुरंधर 2 में काम करने को लेकर सस्पेंस बरकरार रखते हुए आगे कहा, "स्पाई का काम होता है चीजें छुपाकर रखना।" क्रिस्टल के इस जवाब के बाद फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि वह आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' के सेकंड पार्ट का हिस्सा हो सकती हैं।
धुरंधर 2 में खुलेगी ये कहानी?
धुरंधर की कहानी की बात करें तो उसमें अलग-अलग चैप्टर दिखाए गए थे, जिसमें कंधार हाइजैक से लेकर संसद भवन पर हमले और लियारी में गैंगस्टर्स का खौफ, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क, हर चीज को बड़ी ही संजीदगी से दिखाया गया है।
धुरंधर की कहानी के एंड में रणवीर सिंह उर्फ हमजा अली की कहानी खुलती है। जिससे ये साफ है कि 'धुरंधर' के सीक्वल में 'हमजा अली' की डिटेल कहानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा संजय दत्त किन बड़े साहब के बारे में बात करते हैं, इसका भी खुलासा होगा। फिल्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल का किरदार निभाने वाले आर माधवन का रोल भी फिल्म में इस बार से ज्यादा होगा। धुरंधर 2 इस साल 19 मार्च को रिलीज होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।