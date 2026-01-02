Dhurandhar 2 में इस टीवी हसीना को मिली एंट्री, बोली-'स्पाई का काम होता है...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। पहले दिन से ही धमाल मचाने वाली इस मूवी ने इंडिया में 766.90 और वर्ल्डवाइड 1143.27 करोड़ रुपए का अब तक कलेक्शन किया है, लेकिन मूवी के कदम अब भी नहीं रुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म 'धुरंधर' के एंड के साथ ही मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट की घोषणा कर दी थी, जो मार्च के महीने में रिलीज हो रहा है। खुशखबरी ये है कि इस फिल्म में टीवी के टॉप अभिनेत्री को भी एक्टिंग का मौका मिला है, जिसमें हिंट खुद एक्ट्रेस ने दी है।

इस टीवी एक्ट्रेस को मिला 'धुरंधर-2' में रोल? दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ रही थी कि धुरंधर के पहले पार्ट में स्पेशल नंबर करने वाली क्रिस्टल डिसूजा को सेकंड पार्ट में भी मौका मिला है। जब इस बारे में क्रिस्टल डिसूजा से पूछा गया तो उन्होंने गलाटा मीडिया से बातचीत करे हुए कहा, "वेल ये बैड आइडिया नहीं है। बताते हैं..बताते हैं, जल्दी।"

धुरंधर 2 में खुलेगी ये कहानी? धुरंधर की कहानी की बात करें तो उसमें अलग-अलग चैप्टर दिखाए गए थे, जिसमें कंधार हाइजैक से लेकर संसद भवन पर हमले और लियारी में गैंगस्टर्स का खौफ, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क, हर चीज को बड़ी ही संजीदगी से दिखाया गया है।