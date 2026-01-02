Language
    धुरंधर मूवी के गाने पर बुर्के में डांस का वीडियो वायरल, यूथ मुस्लिम कमेटी ने एएसपी को सौंपा पत्र

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:27 AM (IST)

    अमरोहा के एक स्कूल में कार्निवल के दौरान छात्रों द्वारा बुर्के में फिल्मी गीत पर डांस का वीडियो वायरल होने से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। यूथ मुस्लिम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। स्कूल की मान्यता लेने के लिए नगर पालिका की फर्जी एनओसी लेने के आरोप में चर्चित रहा नगर का स्कूल फिल्मी गीत पर बुर्के में डांस को लेकर एक बार फिर से चचा में है। एक के बाद एक दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब यूथ मुस्लिम कमेटी ने अपर पुलिस अघीक्षक को पत्र सौंप कर जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बुर्के में डांस करना सोची-समझी साजिश है तथा इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

    दरअसल सोमवार को नगर के मंडी धनौरा रोड पर स्थित एक स्कूल में कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों में धुरंधर मूवी के गाने पर डांस किया था। यह डांस उन्होंने बुर्का पहन कर किया था।

    डांस की वीडियो सोमवार शाम को ही किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश पनप गया था। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही थी। हालांकि स्कूल प्रधानाध्यापिका के अलावा डांस करने वाले छात्रों ने अपने इस कृत्य पर माफी मांग ली है।

    सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी वीडियो भी वायरल की है। इसी बीच गुरुवार को स्कूल में हुए बुर्का डांस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई है, जिनमें बुर्का पहने तीन छात्र स्कूल के मैदान में घूमते हुए डांस करते दिख रहे हैं और शिक्षिकाएं उनके डांस पर तालियां बजाती हुई दिख रही हैं।

    इसके बाद लोगों के बीच पनपा गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। गुरुवार दोपहर मुहल्ला तुर्क कालोनी निवासी यूथ मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जीशान पाशा एडवोकेट ने पदाधिकारियों संग एसपी दफ्तर पहुंच कर एएसपी अखिलेश भदौरिया को शिकायती पत्र सौंपा है। इस मामले की जांच करा कर कार्रवाई की मांग की है।

    वहीं केंद्रीय लोक निवारण समिति के पदाधिकारियों ने थाना नौगावां सादात पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि इस मामले में जांच कराई जा रही है।