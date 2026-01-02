Language
    'पागल हो गया है क्या...', बार-बार Dhurandhar को रिजेक्ट कर रहे थे Akshaye Khanna; फिर ऐसे बने 'रहमान डकैत'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:14 AM (IST)

    धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना को खूब तारीफ मिल रही है। रहमान डकैत की भूमिका में वह ऐसे रमे कि हर ओर उन्हीं की चर्चा हो रही है। हालांकि, क्या आपको पता है क ...और पढ़ें

    धुरंधर का ऑफर मिलने पर ऐसा था अक्षय खन्ना का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पागल हो गया है क्या... यह शब्द थे अक्षय खन्ना के जिन्होंने धुरंधर का ऑफर मिलने पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) की ही क्लास लगा दी थी।

    जी हां, जब पहली बार अक्षय खन्ना को धुरंधर ऑफर हुई तो वह रहमान डकैत बनने के लिए खास एक्साइटेड नहीं थे। जब मुकेश छाबड़ा ने इस रोल के लिए अक्षय को फोन किया तो एक्टर उन पर ही भड़क गए। अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रिवील किया है कि फिल्म ठुकराने के बाद उन्होंने क्यों इसे करने के लिए हामी भरी।

    अक्षय से पहले रणवीर की हुई थी कास्टिंग

    मुकेश छाबड़ा ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि जब वह धुरंधर की कास्टिंग में शामिल हुए, उससे पहले ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) चुन लिए गए थे। बाकी की कास्टिंग उनके कंधों पर थी। कास्टिंग का छोटा सा छोटा काम भी बहुत ध्यान से किया गया था। उनके माइंड में कास्टिंग को लेकर विचार था और वह अक्षय खन्ना को फिल्म में शामिल करना चाहते थे।

    धुरंधर के लिए राजी नहीं किए गए थे अक्षय खन्ना

    जब मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना को फिल्म में शामिल करने का आइडिया मेकर्स को दिया तो मेकर्स को भरोसा नहीं था कि वह इसके लिए हामी भरेंगे। अक्षय को फिल्म के लिए मनाना भी मुश्किल था, क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सिलेक्टिव हैं। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कास्टिंग डायरेक्टर ने रिवील किया, "मैंने कहा, अक्षय पाजी यह करेंगे और फिर हम सब इस पर राजी हो गए।"

    4 घंटे तक अक्षय ने आदित्य धर से की थी बात

    मुकेश ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अक्षय खन्ना को फिल्म का प्रस्ताव दिया तो उनका क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मैंने तब तक 'छावा' नहीं देखी थी। लेकिन मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने पहले मुझे डांटा। उन्होंने कहा, 'पागल हो गया है क्या?' मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो।" मुकेश ने उन्हें काफी मनाया और एक बार मिलने के लिए राजी किया।

    फिर अक्षय खन्ना उनसे और आदित्य धर से मिले। बकौल मुकेश छाबड़ा, "मैंने उनसे ऑफिस आने को कहा। उन्होंने कहा, 'मैं तो यहां रहता ही नहीं हूं। बोल कहां आना है? वह आए और चार घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने चुपचाप सुना। वह सिगरेट पीते रहे। जब हमारी बात खत्म हुई तो उन्होंने कहा, 'अरे यार, यह बहुत अच्छा है'। फिर उन्होंने कहा, 'बहुत बढ़िया, यार। बहुत मजा आएगा।'"

