    'जो पाकिस्तान न कर सका...' रहमान डकैत के दोस्त ने की भारत की तारीफ, धुरंधर के लिए कहा शुक्रिया

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    सुपरस्टार रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है। हाल ही में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहे रहमान डकैत के असल जिंदगी के दोस्त ने इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर रहमान डकैत का किरदार (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का नाम हर किसी के जुबान पर बना हुआ है। मूवी में अभिनेता अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की भूमिका को अदा किया है। इस कैरेक्टर को जितनी शिद्दत से अक्षय ने निभाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 

    इस बीच अब रियल लाइफ रहमान डकैत के अजीज दोस्त ने रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और बॉलीवुड की जमकर प्रशंसा की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। 

    रहमान डकैत के दोस्त को अच्छी लगी धुरंधर

    हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें रहमान डकैत के दोस्त हबीब जान बलूच फिल्म धुरंधर की तारीफ करते दिखे। हबीब एक पेशेवर वकील और राष्ट्रवादी बलूच हैं। अपने दोस्त रहमान डकैत से काफी लंबा वक्त गुजारा और अब फिल्म धुरंधर में अपने दोस्त की कहानी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। हबीब ने कहा है- 

    rehmandakait (1)

    ''फिल्म के किरदार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी और इसी कारण मैंने दो बार देख ली है। मैं भारतीय सिनेमा जगत को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, वह बॉलीवुड ने करके दिखाया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। हालांकि, वह रियल लाइफ में विलेन नहीं बल्कि ल्यारी का हीरो था। पाकिस्तान हमेशा उसका कर्जदार रहेगा। अगर रहमान डकैत और उजैर बलोच न होते तो आज पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा होता।'' 

    rehmandakait

    इस तरह से रहमान डकैत के जिगरी दोस्त हबीब जान बलूच ने धुरंधर की जमकर प्रशंसा की है। मालूम हो फिल्म धुरंधर की कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के कराची के ल्यारी टाउन में गैंगवार और सियासी उठक-पठक के इर्द-गिर्द घूमती है। 

    बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का कब्जा

    फिल्म धुरंधर की सफलता का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि रिलीज के 24 दिन के भीतर ये मूवी भारतीय सिनेमा के इतिहास में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। मूवी का नेट कलेक्शन 730 करोड़ हो गया है। इससे पहले कोई भी हिंदी फिल्म 700 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है। 

