    Pralay: रणवीर सिंह की 'प्रलय' में होगी इस हीरोइन की एंट्री ? फिल्म में 'धुरंधर' एक्टर को देगी टक्कर

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:02 PM (IST)
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    Dhurandhar जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद रणवीर सिंह प्रलय की शूटिंग शुरु करेंगे। हालांकि अभी तक फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन ...और पढ़ें

    धुरंधर के बाद प्रलय में नजर आएंगे रणवीर सिंह

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल की सबसे कमाऊ फिल्म 'धुरंधर' देने के बाद रणवीर सिंह प्रलय की तैयारी में जुटने वाले हैं। मार्च 2026 में धुरंधर का दूसरा पार्ट आएगा जिसके बाद रणवीर प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन हीरोइन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

    प्रलय में रणवीर सिंह के साथ नजर आएगी ये हीरोइन

    प्रलय में रणवीर सिंह के साथ जिस हीरोइन का नाम सामने आ रहा है वो है आलिया भट्ट। जी हां रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अपनी सफल फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (RRKPK) के बाद एक बार फिर साथ काम कर सकते हैं। एक हालिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म प्रलय में फीमेल लीड रोल के लिए आलिया भट्ट के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। अभी तक मेकर्स की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है।

    क्या रणवीर सिंह की लव इंटरेस्ट होंगी आलिया

    मिड-डे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि डायरेक्टर जय मेहता की फीमेल लीड के लिए पहली पसंद आलिया भट्ट हैं। सूत्र ने कहा, 'फीमेल लीड कहानी का मुख्य हिस्सा है। उसे लव इंटरेस्ट के तौर पर पेश नहीं किया गया है। वह एक टूटती हुई दुनिया में हीरो के विचारों को चुनौती देती है। भट्ट से बेहतर यह रोल कौन कर सकता है? वह विश्वसनीयता लाती हैं। इतनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म में, आपको पावरहाउस और ऐसे एक्टर्स की जरूरत होती है जिन पर दर्शक भरोसा करते हैं'।

    प्रलय से रणवीर सिंह जॉम्बी सिनेमा में कदम रखेंगे

    मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रलय की शूटिंग जुलाई और अगस्त 2026 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इस फिल्म को जाने-माने फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे और यह जय की पहली फीचर फिल्म होगी, जिन्होंने पहले काफी मशहूर सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी को को-डायरेक्ट किया था। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक ढहती हुई दुनिया में जिंदा रहने की कहानी दिखाएगी।

    बताया जा रहा है कि मेकर्स शहर के कुछ हिस्सों को पुराना और वीरान दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर फिजिकल सेट को AI-ड्रिवन डिजिटल एक्सटेंशन के साथ मिलाने की योजना बना रहे हैं।

    रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के लिए आगे क्या है?

    प्रलय के अलावा रणवीर सिंह की पाइपालाईन में धुरंधर 2 है जो मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स से टकराएगा। वहीं आलिया जल्द ही लव एंड वॉर में नजर आएंगी। वहीं उनकी पाइपलाईन में अल्फा भी है जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ भी नजर आएंगी।

