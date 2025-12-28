Pralay: रणवीर सिंह की 'प्रलय' में होगी इस हीरोइन की एंट्री ? फिल्म में 'धुरंधर' एक्टर को देगी टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल की सबसे कमाऊ फिल्म 'धुरंधर' देने के बाद रणवीर सिंह प्रलय की तैयारी में जुटने वाले हैं। मार्च 2026 में धुरंधर का दूसरा पार्ट आएगा जिसके बाद रणवीर प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन हीरोइन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

प्रलय में रणवीर सिंह के साथ नजर आएगी ये हीरोइन प्रलय में रणवीर सिंह के साथ जिस हीरोइन का नाम सामने आ रहा है वो है आलिया भट्ट। जी हां रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अपनी सफल फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (RRKPK) के बाद एक बार फिर साथ काम कर सकते हैं। एक हालिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म प्रलय में फीमेल लीड रोल के लिए आलिया भट्ट के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। अभी तक मेकर्स की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है।

प्रलय से रणवीर सिंह जॉम्बी सिनेमा में कदम रखेंगे मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रलय की शूटिंग जुलाई और अगस्त 2026 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इस फिल्म को जाने-माने फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे और यह जय की पहली फीचर फिल्म होगी, जिन्होंने पहले काफी मशहूर सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी को को-डायरेक्ट किया था। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक ढहती हुई दुनिया में जिंदा रहने की कहानी दिखाएगी।