रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़, इमरान खान ने फीस का किया खुलासा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि आजकल मेकर्स कास्टिंग के हिसाब से बजट तय करते हैं। अगर उन्हें ए-लिस्टर स्टार्स को कास्ट करना होता है तो उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे ए-लिस्टर स्टार्स आज के समय में एक-एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं। हाल ही में, इमरान खान (Imran Khan) ने इन सितारों की फीस का खुलासा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इमरान खान सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं। मामा आमिर खान (Aamir Khan) की तरह उन्होंने सिनेमा में कदम रखा लेकिन चंद फिल्मों के बाद वह इंडस्ट्री से दूर हो गए। अब वह हैप्पी पटेल (Happy Patel Movie) से कमबैक कर रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अभिनेता ने फिल्म के बजट और स्टार्स की फीस को लेकर अपनी राय रखी है।

अजय देवगन बनने वाले थे 'मटरू' इमरान खान ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि मेकर्स कैसे फिल्म का बजट तय करते हैं। उन्होंने समदिश भाटिया के पॉडकास्ट में 'मटरू की बिजली का मंडोला' का किस्सा शेयर किया है। अभिनेता ने बताया कि पहले इस फिल्म के लिए अजय देवगन को कास्ट किया गया था। उनके आउट होने के बाद इमरान को कास्ट किया गया और इसकी वजह बजट थी।