रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़, इमरान खान ने फीस का किया खुलासा!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि आजकल मेकर्स कास्टिंग के हिसाब से बजट तय करते हैं। अगर उन्हें ए-लिस्टर स्टार्स को कास्ट करना होता है तो उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे ए-लिस्टर स्टार्स आज के समय में एक-एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं। हाल ही में, इमरान खान (Imran Khan) ने इन सितारों की फीस का खुलासा किया है।
इमरान खान सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं। मामा आमिर खान (Aamir Khan) की तरह उन्होंने सिनेमा में कदम रखा लेकिन चंद फिल्मों के बाद वह इंडस्ट्री से दूर हो गए। अब वह हैप्पी पटेल (Happy Patel Movie) से कमबैक कर रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अभिनेता ने फिल्म के बजट और स्टार्स की फीस को लेकर अपनी राय रखी है।
अजय देवगन बनने वाले थे 'मटरू'
इमरान खान ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि मेकर्स कैसे फिल्म का बजट तय करते हैं। उन्होंने समदिश भाटिया के पॉडकास्ट में 'मटरू की बिजली का मंडोला' का किस्सा शेयर किया है। अभिनेता ने बताया कि पहले इस फिल्म के लिए अजय देवगन को कास्ट किया गया था। उनके आउट होने के बाद इमरान को कास्ट किया गया और इसकी वजह बजट थी।
बकौल इमरान, "कास्टिंग का तरीका, आज भी पूरी तरह बजट पर बेस्ड है। इसका एक्टर से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आप रोल के लिए सही एक्टर हैं या नहीं। वे बस यही सोच रहे हैं, 'मैं इसके साथ कितना पैसा कमा सकता हूं?' इसी तरह मुझे मटरू में कास्ट किया गया। मेरे नाम पर वे X अमाउंट का पैसा कमा सकते थे।"
कितनी है रणवीर-रणबीर की फीस?
जब इमरान खान से पूछा गया कि आज के समय में ए-लिस्टर स्टार्स एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं तो उन्होंने रणवीर, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर का नाम लेते हुए उनकी फीस के बारे में खुलासा किया। अभिनेता ने कहा, "अगर आप आज थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों के A-लिस्ट एक्टर हैं तो आप हर फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये से कम नहीं कमा रहे हैं। मेरी उम्र के कोई भी एक्टर - रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, वे 30 करोड़ रुपये से कम नहीं कमा रहे हैं। अगर उनमें से कोई इससे कम कमा रहा होगा तो मुझे हैरानी होगी।" इमरान खान ने सवाल उठाया कि आखिर सिर्फ लीड एक्टर को ही इतनी फीस क्यों दी जा रही है।
